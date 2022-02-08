Миллиардер Шепель подтвердил свое участие в ДТП на Рублевском шоссе

Миллиардер Алексей Шепель оказался одним из пострадавших в крупной аварии на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в Москве. По разным данным, столкнулись от шести до девяти автомобилей.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Трое оказались зажаты в своих автомобилях. Все были освобождены спасателями и переданы врачам. На место происшествия прилетел санитарный вертолет.

Шепель, по информации источника 5-tv.ru, находился в Mercedes и получил травмы в ходе столкновения. В беседе с 5-tv.ru бизнесмен подтвердил свое участие в ДТП, а также рассказал, что сейчас находится в больнице.

«Да, правда. В больнице», — рассказал он.

В столичном главке ГИБДД уточнили, что предполагаемым виновником аварии является водитель Mercedes. Он не справился с управлением авто, двигаясь в попутном направлении в сторону области. В результате произошла крупная авария. Водителя проверят на состояние опьянения.

Сейчас движение по шоссе открыто только по одной полосе. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в массовом ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Шепель.