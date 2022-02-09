Тела несовершеннолетних юноши и девушки были обнаружены в автомобиле в одном из гаражей Норильска. По данным ТАСС, озвученным представителями региональной прокуратуры, подростков связывали романтические отношения. Предварительная версия причины смерти — отравление угарным газом. Мертвыми молодых людей нашел отец девушки.

«Мужчина обнаружил свою 16-летнюю дочь и ее 15-летнего друга, с которым они встречались, без признаков жизни в автомобиле ВАЗ-21011 в принадлежащем ему гараже в Норильске. При этом топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что родственники погибших ребят последний раз видели их 6 февраля. В обеих семьях считали, что подростки гостят друг у друга. На профилактическом учете в соответствующих государственных органах родители юноши и его девушки не состояли.

Житель Норильска нашел 15-летнюю дочь и ее парня мертвыми в гараже 1/7 СК РФ 2/7 СК РФ 3/7 СК РФ 4/7 СК РФ 5/7 СК РФ 6/7 СК РФ 7/7 СК РФ

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического инцидента. Могла ли причиной смерти стать невнимательность решивших остаться наедине влюбленных или имел место некий умысел, станет понятно по результатам проверки, которую инициировала по факту происшествия прокуратура края.

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