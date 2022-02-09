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Тяжелобольная Гурцкая рассказала о жизни без зрения: «Не называю это проблемой»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 009

Диана Гурцкая рассказала о своей жизни без зрения

Тяжелобольная Гурцкая рассказала о жизни без зрения: «Не называю это проблемой»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Известная певица никогда не показывает открытого лица. На то есть веская причина.

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая всю сознательную жизнь ходит в очках. Поклонники не раз задавались вопросом: что же она скрывает и почему не рискнет показать лицо миру? Дива долго избегала разговоров на скользкую тему, но все-таки призналась: виной всему печальный диагноз — врожденная слепота. Родители не смогли излечить певицу в детстве, но сделали все, чтобы она могла чувствовать себя полноценным человеком. О своей жизни без зрения селебрити рассказала в эфире шоу «вМесте».

43-летняя Гурцкая не скрывает: без посторонней помощи обходиться может, но очень редко. Она привыкла к сопровождающим, которые облегчают ей жизнь. Однако дива относится к неравнодушным с большим уважением, а не как к подчиненным, обязанным ей всем и всюду.

«Если у меня определенная жизненная ситуация, мне все должны? Ничего подобного! Я должна сама добиваться, делать, работать. А если мне помогли, то я им безумно благодарна. Мне, безусловно, помогли. Мечтать — одно, но, когда есть рядом люди, которые создают все, чтобы у тебя была возможность идти дальше», — рассказала артистка.

Диана Гурцкая почти 20 лет состоит в законном браке с политиком Петром Кучеренко, у пары подрастает сын. У селебрити сегодня есть все, о чем многие могут только мечтать: слава, признание, деньги, любовь. Называть себя несчастной из-за сложного диагноза артистка даже не думает. Напротив, ко всему относится с большой благодарностью.

«Я с этим живу и даже не называю проблемой. Чувствую себя нормальной. Я пользуюсь словами „посмотрела кино“, „взглянула на часы“. У каждого есть свой внутренний мир, через который смотрят. Я же не могу сказать: „Пощупала часы“. Для меня эти слова приемлемы „смотреть кино“, „читать книгу“ и так далее. Чувствую себя абсолютно прекрасно!» — заключила Гурцкая.

Ранее 5-tv.ru рассказал о большой трагедии в семье Дианы Гурцкая.

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