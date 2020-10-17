«Я окончательно стала взрослой»: певица Диана Гурцкая потеряла отца

Смерть отца стала ударом для певицы Дианы Гурцкая. Слова сожаления заслуженная артистка РФ выразила на своей странице в Instagram. В посте 42-летняя дочь поблагодарила ушедшего родителя за подаренную ей жизнь и все сделанное папой ради нее и других членов семьи. Гуде Гурцкая скончался в возрасте 92 лет.

«Огромная жизнь, вместившая в себя все: счастье и горести, успехи и разочарования. Ты был строг, но справедлив. Когда наперекор слезам мамы и моим рыданиям, отправлял учиться в интернат, то точно знал, что мне нужна не просто школа, а школа жизни. Ты всегда радовался моим успехам и страшно переживал неудачи. Ушел легко, как уходят праведники. И верю, что там на небесах соединишься навеки с мамой… Передай, что все у нас так, как она мечтала: растут Костя и Сандро, все здоровые и счастливые… Люблю и всегда буду любить! 16 октября я окончательно стала взрослой», — написала Гурцкая.

Instagram @diana.gurtskaya.official

Как уточняет издание «Собеседник.ru», певицы и ее близкие переживают, поскольку даже не смогут проститься с главой семьи. Отец Дианы гостил у старшей сестры артистки в Грузии и после закрытия границ в связи с пандемией так и не смог вернуться в Россию. Сейчас въезд в республику возможен только для граждан Грузии, после которого приезжие обязаны соблюдать восьмидневный режим самоизоляции. Мама Дианы Гурцкая ушла из жизни много лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Гурцкая прокомментировала слухи о романе с Игорем Николаевым.