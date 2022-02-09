Отрезанную голову и руки нашли на мусороперерабатывающем заводе в Москве

По предварительным данным, расчлененный мужчина скончался два дня назад. На снимках с места происшествия видно, что у него вытекли глаза.

Отрезанные голова и руки мужчины были найдены на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника. В распоряжении редакции также оказались снимки с останками погибшего - на одном из них видно, что у мужчины вытекли глаза.

На отрезанную голову наткнулись сортировщицы предприятия, на которое свозят отходы из Северного и Центрального округов столицы. Со слов женщин, она лежала на ленте с мусором. Об этом они сообщили охраннику завода, который позже обратился с заявлением в полицию.

Было установлено, что расчлененный мужчина скончался примерно один-два дня назад. Чуть позже там же были обнаружены две руки. По данному факту правоохранителями назначена проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как месяцем ранее расчлененное тело мужчины нашли на ленте завода по переработке отходов «Каширский МПК» в Подмосковье.