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Второй шанс? Какое будущее ждет вернувшуюся к бывшему возлюбленному Волочкову

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 8 775

Хиромант Иван Громов нашел глубокую линию привязанности на руке знаменитой балерины. С прежним мужчиной она воссоединилась вскоре после расставания с банщиком Сергеем.

Фото, видео: globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Линии на руке Анастасии Волочковой свидетельствуют, что ее впереди ждут крепкие отношения с достойным мужчиной. Такое будущее эпатажной балерине предсказал хиромант Иван Громов.

Эксперт обнаружил на ладони звезды две четкие линии привязанности, одна из которых соответствует ее прошлым отношениям, а вторая — грядущим.

«Как мы знаем, Анастасия уже один раз была замужем, но, как она говорит сама, этот брак был больше фиктивным. Исходя из линии на ее руке, я скептически отношусь к ее заявлению. Я считаю, что эмоции у нее были к этому человеку, но так как линия достаточно короткая, они быстро сошли на нет. Вероятно, это и стало причиной разрыва с этим человеком», — рассказал Громов в комментарии 5-tv.ru.

Вторая, очень глубокая и четкая, линия привязанности на ладони Волочковой позволяет сделать вывод, что впереди ее ждут отношения, в которых мужчина будет ей небезразличен, и к которому она будет испытывать очень теплые чувства.

«Она еще достаточно молодая женщина и вполне имеет возможность обрести семью, любимого человека. Эта линия как раз-таки говорит, что у Анастасии еще будут впереди хорошие гармоничные отношения», — заключил предсказатель.

Ранее стало известно, что Волочкова воссоединилась с экс-возлюбленным Олегом после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым. Фото в обнимку с бывшим избранником балерина опубликовала в Instagram. В комментариях СМИ она заявила, что притягивает мужчин своим ураганным характером, поэтому даже после расставания они к ней возвращаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему, по мнению хироманта Громова, Волочкову преследуют регулярные скандалы и неприятности.

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