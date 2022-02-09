Жириновского перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ

По информации 5-tv.ru, госпитализировали лидера ЛДПР в состоянии средней степени тяжести. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.
По словам собеседника, политика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В результате обследования у него выявили 75% поражения легких. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Информация о госпитализации Владимира Жириновского появилась днем 9 февраля. РИА Новости и ТАСС сообщали со ссылкой на источники, что 75-летний политик попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве.
При этом в окружении Владимира Жириновского отрицают его госпитализацию. На звонки 5-tv.ru по личному номеру лидера ЛДПР отвечает его помощник, который говорит, что политик «чувствует себя прекрасно, просто не может всегда ходить с мобильным».
Ранее 5-tv.ru писал, какой диагноз врачи поставили госпитализированному Владимиру Жириновскому.
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