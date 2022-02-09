У Жириновского выявили поражение 75% легких

Врачи диагностировали у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского поражение 75% легких. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника. Собеседник уточнил, что врачи выявили у политика вирусную пневмонию.

Информация о госпитализации Владимира Жириновского появилась днем 9 февраля. РИА Новости и ТАСС сообщали со ссылкой на источники, что 75-летний политик попал в Центральную клиническую больницу в Москве.

Источники РБК и URA.RU сообщили, что врачи подключили госпитализированного лидера ЛДПР к аппарату ИВЛ.

При этом в окружении Владимира Жириновского отрицают его госпитализацию. На звонки 5-tv.ru по личному номеру лидера ЛДПР отвечает его помощник, который говорит, что политик «чувствует себя прекрасно, просто не может всегда ходить с мобильным».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии.