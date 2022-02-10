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Лариса Гузеева рассказала о пополнении в семье: «У нас в доме новенькая»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 177

Лариса Гузеева показала подписчикам своего щенка

Лариса Гузеева рассказала о пополнении в семье: «У нас в доме новенькая»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin via Russian Look

Бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» купила щенка мальтипу.

Лариса Гузеева похвасталась перед подписчиками пополнением в семье. Судя по всему, звезда сделала подарок своей любимой дочери Ольге, взяв щенка породы мальтипу. На фото, опубликованном в Instagram, девушка обнимает мохнатого питомца, не скрывая радостной улыбки.

«У нас в доме новенькая — Жужей зовут! ️ Пусть и ваши мечты сбудутся!» — подписала фото Гузеева.

Комментаторы умилились крохотному щенку, поздравив семью Гузеевой с таким очаровательным пополнением:

«С новым другом вас, с Жужей»;

«Ларисочка! Берегите обувь! Всех благ! Чтобы Жужа росла здоровой и послушной! Очень сильно Вас люблю»;

«Лапочка какая. Невероятная мимими, но характер виден»;

«Какая красотка! Необычный окрас! Блондинка!»;

«Ой, это мальтипу? Я обожаю их и очень хочу себе. Но у них такая неоправданно высокая цена. Я спрашивала в Москве — 300 тысяч».

Instagram @_larisa_guzeeva_

Не обошли стороной пост Гузеевой и ее коллеги-артисты. Певице Славе очень понравился пушистый «пчеленок», а также актрисе Дарье Поверенновой.

«Какая клевая Жужа», — написала она.

Гузеева не скрывает свою любовь и всячески балует свою 21-летнюю дочку. Наследница бизнесмена Игоря Бухарова часто ездит с матерью на съемки. Они вместе отдыхают и часто устраивают семейные ужины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева рассказала об истинном отношении к невестке.

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