Лариса Гузеева рассказала о пополнении в семье: «У нас в доме новенькая»
Лариса Гузеева показала подписчикам своего щенка
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin via Russian Look
Бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» купила щенка мальтипу.
Лариса Гузеева похвасталась перед подписчиками пополнением в семье. Судя по всему, звезда сделала подарок своей любимой дочери Ольге, взяв щенка породы мальтипу. На фото, опубликованном в Instagram, девушка обнимает мохнатого питомца, не скрывая радостной улыбки.
«У нас в доме новенькая — Жужей зовут! ️ Пусть и ваши мечты сбудутся!» — подписала фото Гузеева.
Комментаторы умилились крохотному щенку, поздравив семью Гузеевой с таким очаровательным пополнением:
«С новым другом вас, с Жужей»;
«Ларисочка! Берегите обувь! Всех благ! Чтобы Жужа росла здоровой и послушной! Очень сильно Вас люблю»;
«Лапочка какая. Невероятная мимими, но характер виден»;
«Какая красотка! Необычный окрас! Блондинка!»;
«Ой, это мальтипу? Я обожаю их и очень хочу себе. Но у них такая неоправданно высокая цена. Я спрашивала в Москве — 300 тысяч».
Не обошли стороной пост Гузеевой и ее коллеги-артисты. Певице Славе очень понравился пушистый «пчеленок», а также актрисе Дарье Поверенновой.
«Какая клевая Жужа», — написала она.
Гузеева не скрывает свою любовь и всячески балует свою 21-летнюю дочку. Наследница бизнесмена Игоря Бухарова часто ездит с матерью на съемки. Они вместе отдыхают и часто устраивают семейные ужины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева рассказала об истинном отношении к невестке.
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