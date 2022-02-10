Пропавшая полтора года назад после инсульта Кондулайнен вышла на связь

Актриса Елена Кондулайнен вышла на связь после того, как ее коллеги из Московского театра Луны сообщили о пропаже артистки. Звезда перестала отвечать на звонки и связываться с кем-либо сама.

Как сообщает радио KP.RU, журналистам удалось дозвониться до актрисы. Речь у Кондулайнен, перенесшей инсульт полтора года назад, четкая, однако артистка была крайне недовольна вторжением в ее жизнь и словами о беспокойстве коллег.

«Оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Ага, беспокоятся обо мне?! Мне ничего не нужно, я уже на пенсии», — раздраженно заявила звезда.

После болезни актриса начала вести довольно скрытный образ жизни. Заместитель худрука театра Игорь Краснопольский рассказал прессе, что по почте от Кондулайнен приходят больничные листы, а потом ей отправляют зарплату.

Завтруппой театра Татьяна Пахомова же сказала, что ей удавалось связаться с восстанавливающейся после инсульта коллегой. Артистка сказала, что чувствует себя хорошо, но пока что не может выйти на работу.

До этого журналистам стало известно, что после болезни Кондулайнен не может самостоятельно передвигаться по дому. С последствиями инсульта актрисе помогала справляться сиделка.

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