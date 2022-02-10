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Главные звезды «Убойной силы» не пришли на прощание с режиссером Бутурлиным

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 4 573

Траурная церемония прошла в петербургском крематории.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге прощаются с режиссером, снявшим известный сериал «Убойная сила», Виктором Бутурлиным. Траурная церемония прошла в крематории на Шафировском шоссе.

Из коллег по съемочному цеху пришли Сергей Кошонин и Сергей Мурзин. А вот главные звезды полицейской телесаги — Константин Хабенский, Андрей Федорцов, Сергей Селин, Михаил Пореченков, Семен Стругачев и Александр Тютрюмов — проститься с прославившим их постановщиком не пришли.

Известно, что внезапная смерть настигла Бутурлина на 76-м году жизни 5 февраля. Он до ночи принимал зачет у студентов в Высшей Школе Режиссеров и Сценаристов при «Ленфильме», и, выходя из здания, упал.

Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. С 1981-го он стал режиссером-постановщиком «Ленфильма». На киностудии снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие. Среди самых известных, срежиссированных им сериалов — «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Время любить», «Дилер» и «Жить сначала». Также Бутурлин сыграл эпизодическую роль в картине «Родня». Он имел статус заслуженного деятеля искусств РФ.

Как писал 5-tv.ru, о последних днях жизни режиссера рассказал актер Сергей Селин, исполнивший роль Анатолия Дукалиса.

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