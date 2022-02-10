Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции

Кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал о современных методах лечения варикозной болезни ног.

Прошли времена, когда варикоз считался болезнью женщин старшего возраста с лишним весом. В последнее время недуг значительно помолодел, а лечить его нередко приходят не только дамы, но даже мужчины молодого возраста и спортивного телосложения. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

«По сути, варикозная болезнь нижних конечностей представляет собой неинфекционную пандемию XXI века — заболеть ею может каждый. Что мы предлагаем нашим пациентам в качестве лечения? Во-первых, это консервативный, то есть терапевтический, метод воздействия. Это коррекция образа жизни, снижение избыточной массы тела, отказ от курения, сбалансированный рацион и его обогащение фруктами и овощами, обильное питье, комплекс гимнастики и специальных упражнений по укреплению мышц нижних конечностей», — рассказал специалист.

В отдельных случаях пациенту могут прописать ношение специального компрессионного трикотажа в целях лечения или профилактики, добавил Жито.

При неэффективности вышеназванных способов лечения врач может назначить хирургический метод. Операция проводится строго по показаниям и зависит от того, какие вены поражены в большей степени — глубокие или поверхностные.

«При поражении глубоких вен может наблюдаться достаточно существенная опасность для здоровья. При поражении поверхностных вен речь идет в основном о косметическом дефекте. Тактика лечения определяется в зависимости от этих характеристик», — отметил Жито.

Врач уточнил, что к хирургическим методам лечения варикозной болезни имеются определенные противопоказания. Например, высокий уровень сахара, артериального давления или избыточная масса тела. В этих случаях пациент сначала направляется на лечение для стабилизации этих показателей.

«Мы рекомендуем снизить массу тела до нормальных цифр и лишь затем приступить к хирургическому вмешательству. Также оно, как правило, не проводится, если пациентом не пройден полный курс консервативного лечения», — заключил Жито.

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