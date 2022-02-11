Любите «поддеть» вторую половинку по поводу лишних килограммов? Посмеиваетесь над родственниками партнера? Психолог предупреждает — до развода рукой подать.

Звездная пара Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко не перестает удивлять публику. Только осенью они стали многодетными родителями и вот недавно экс-футболист вновь продемонстрировал на своей странице в Instagram положительный тест на беременность, который ему прислала модель.

Поклонники, да и сам Тарасов были в шоке — неужели стоит в четвертый раз ждать пополнения? Однако, как выяснилось, супруга просто разыграла любимого.

«В итоге она пошутила», — сообщил спортсмен.

Как известно, юмор продлевает жизнь и помогает миллионам пар сохранять отношения порой в самых непростых ситуациях. Но есть темы, на которые шутить точно не стоит, если не хотите потерять человека навсегда. О запрещенных приемах эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психолог Екатерина Тихонова.

Специалист напоминает — шутки должны быть уместными, в противном случае ваше желание сострить может привести к разводу.

«Если между супругами накапливается напряжение, вот такой черный юмор может стать последней каплей», — отмечает психолог.

В качестве примера эксперт приводит простую ситуацию — жена говорит мужу, что разбила его дорогую машину. Эта вещь для него, безусловно, очень важна и он, конечно, будет расстроен, если не сказать хуже. После этого дама признается, что просто пошутила.

Возникает закономерный вопрос — зачем она это сделала? Психолог объясняет — чтобы вызвать в партнере эмоции, посмотреть, как он будет реагировать, а возможно, и упрекнуть в том, что ему вещи дороже, чем она. Такой подход точно не пойдет на пользу отношениям.

По словам эксперта, также неуместны шутки про близких людей избранника. В частности, про родителей или друзей. Подсознательно мы связаны со своими близкими, поэтому, когда кто-то над ними смеется, нам кажется, что издеваются как раз над нами и мы начинаем защищаться.

«Нельзя высмеивать личное достоинство человека, его внешность. Например, муж очень болезненно воспринимает старение и изменения в своей внешности, облысение. Жена шутит о том, что теперь они могут ходить к более дорогому парикмахеру, потому что будут экономить на его прическе. Это недопустимо», — рассказывает психолог.

Стоит сдерживать свое чувство юмора и по поводу таких тем, как наличие предполагаемых любовников, прошлые отношения, сравнения с другими. Подобные шутки задевают интимную сферу, которая для многих является весьма болезненной.

Психолог советует — берегите своего партнера, будьте внимательны к тому, что говорите и как. Взаимная забота, доброта и искренность могут помочь сохранить ваш союз на долгие годы.

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