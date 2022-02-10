🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Это все не мое! Психолог назвала фатальную ошибку в воспитании детей

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 249

Психолог Габерштейн назвала самую распространенную ошибку родителей

Фото, видео: Depositphotos / ia__64; 5-tv.ru

Определять личные границы необходимо научиться еще в детстве, иначе во взрослой жизни будет очень сложно построить гармоничные отношения и стать успешным.

Личные границы необходимы человеку для формирования собственной идентичности, индивидуального пространства, которое принадлежит только ему. В совокупности все это обеспечивает ощущение стабильности и безопасности. Это понятие формируется еще в детстве и ответственность за правильное представление ребенка о собственных границах лежит на его родителях. Однако они часто совершают фатальные ошибки в воспитании, из-за которых человек потом не может отстаивать личные границы. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психолог Юлия Габерштейн.

Как объяснила эксперт, научить ребенка чувствовать и понимать собственные личные границы бывает не просто, потому что взрослого этому не научили в свое время.

«Если родителям не привито с детства это понятие, то бывает очень сложно. Например, женщина говорит своему партнеру — достань у меня в сумке кошелек. Мужчина может спокойно это сделать, несмотря на то, что вещь ему не принадлежит. Так выглядит со стороны определенного рода нарушение личного пространства этой женщины. И хотя она сама высказала такую просьбу, здесь есть очень тонкая грань», — отмечает психолог и добавляет: гораздо лучше, если бы партнер просто взял сумку и подал своей избраннице.

То же самое касается и отношений между родителями и детьми. Специалист приводит всем знакомую бытовую ситуацию и объясняет, в чем в данном случае ошибка.

«Очень часто родители входят в комнату к своим детям, не постучавшись и не спросив разрешения, считая, что это их дом и пространство, а ребенок там просто живет. При этом взрослый не замечает, что таким образом программирует подсознание ребенка на неверные установки», — говорит эксперт.

При таком подходе малыш быстро усвоит мысль, которую, пусть невольно, но все же транслирует ему родитель — у тебя нет ничего своего, эта комната - наша, это мы тебе купили, все принадлежит нам. Или другой случай, когда маленький человек уже подрос, ему предлагают отдать игрушки другому. Ведь они ему уже как бы и не нужны.

Однако то, что ребенку купили и подарили, становится его личной вещью и как ей распоряжаться, решает только он. Когда же родители говорят — давай отдадим, происходит подсознательное обесценивание чувства собственности, даже если он больше этой машинкой или куклой не играет, и она просто валяется где-то в углу.

Психолог предупреждает: ребенок в итоге вырастает с тревожным ощущением — а где же мое?

«Во взрослой жизни такому человеку всегда чего-то не хватает, хочется получать все больше и больше — это дайте, то дайте, а можно мне еще. Потому что с детства осталось чувство, что своего-то ничего нет», — констатирует специалист.

Что же в таком случае делать? Как вырастить гармоничную личность, если взрослого не научили отстаивать право на собственные границы?

Эксперт отмечает — необходимо внимательно и с уважением относиться к формирующейся личности ребенка, его мнению, личным вещам, интересам и предпочтениям. При этом на своем примере показывая, как отстаивать свои границы и не нарушать чужие. Только так родители имеют шанс воспитать психологически, эмоционально здорового человека, у которого будет минимум проблем в общении с окружающими и построении равноправных, крепких взаимоотношений с партнером.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что психолог Наталья Искра объяснила тягу к пластическим операциям проблемами в детстве.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.72
-0.08 85.38
-0.51
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Последние новости

19:08
Грудь под мышками: поклонники дали совет Волочковой по выбору купальников
18:59
Российские ученые нашли способ предотвратить развитие болезни Паркинсона
18:53
Лиз Трасс объяснила отказ признать суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом
18:46
Козак сказал, на что рассчитывает от встречи в «нормандском формате»
18:40
ТОП-4 знаков зодиака, которых 14 февраля ожидает настоящий день любви
18:31
Зайцев резко высказался о памятной звезде в честь Зельдина: «Не его уровень!»

Сейчас читают

С кем нужно быть нежнее? Главные эрогенные зоны у знаков зодиака
Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции
Родились в рубашке: У мужчин с какими именами самые сильные ангелы-хранители
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год