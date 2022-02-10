Это все не мое! Психолог назвала фатальную ошибку в воспитании детей

Определять личные границы необходимо научиться еще в детстве, иначе во взрослой жизни будет очень сложно построить гармоничные отношения и стать успешным.

Личные границы необходимы человеку для формирования собственной идентичности, индивидуального пространства, которое принадлежит только ему. В совокупности все это обеспечивает ощущение стабильности и безопасности. Это понятие формируется еще в детстве и ответственность за правильное представление ребенка о собственных границах лежит на его родителях. Однако они часто совершают фатальные ошибки в воспитании, из-за которых человек потом не может отстаивать личные границы. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психолог Юлия Габерштейн.

Как объяснила эксперт, научить ребенка чувствовать и понимать собственные личные границы бывает не просто, потому что взрослого этому не научили в свое время.

«Если родителям не привито с детства это понятие, то бывает очень сложно. Например, женщина говорит своему партнеру — достань у меня в сумке кошелек. Мужчина может спокойно это сделать, несмотря на то, что вещь ему не принадлежит. Так выглядит со стороны определенного рода нарушение личного пространства этой женщины. И хотя она сама высказала такую просьбу, здесь есть очень тонкая грань», — отмечает психолог и добавляет: гораздо лучше, если бы партнер просто взял сумку и подал своей избраннице.

То же самое касается и отношений между родителями и детьми. Специалист приводит всем знакомую бытовую ситуацию и объясняет, в чем в данном случае ошибка.

«Очень часто родители входят в комнату к своим детям, не постучавшись и не спросив разрешения, считая, что это их дом и пространство, а ребенок там просто живет. При этом взрослый не замечает, что таким образом программирует подсознание ребенка на неверные установки», — говорит эксперт.

При таком подходе малыш быстро усвоит мысль, которую, пусть невольно, но все же транслирует ему родитель — у тебя нет ничего своего, эта комната - наша, это мы тебе купили, все принадлежит нам. Или другой случай, когда маленький человек уже подрос, ему предлагают отдать игрушки другому. Ведь они ему уже как бы и не нужны.

Однако то, что ребенку купили и подарили, становится его личной вещью и как ей распоряжаться, решает только он. Когда же родители говорят — давай отдадим, происходит подсознательное обесценивание чувства собственности, даже если он больше этой машинкой или куклой не играет, и она просто валяется где-то в углу.

Психолог предупреждает: ребенок в итоге вырастает с тревожным ощущением — а где же мое?

«Во взрослой жизни такому человеку всегда чего-то не хватает, хочется получать все больше и больше — это дайте, то дайте, а можно мне еще. Потому что с детства осталось чувство, что своего-то ничего нет», — констатирует специалист.

Что же в таком случае делать? Как вырастить гармоничную личность, если взрослого не научили отстаивать право на собственные границы?

Эксперт отмечает — необходимо внимательно и с уважением относиться к формирующейся личности ребенка, его мнению, личным вещам, интересам и предпочтениям. При этом на своем примере показывая, как отстаивать свои границы и не нарушать чужие. Только так родители имеют шанс воспитать психологически, эмоционально здорового человека, у которого будет минимум проблем в общении с окружающими и построении равноправных, крепких взаимоотношений с партнером.

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