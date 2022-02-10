Врач рассказал о существовании бессимптомных тромбов: «Обычное УЗИ не видит»

Терапевт Андрей Звонков назвал тех, кому нужно регулярно обследовать вены ног.

Некоторые тромбы могут появляться без заметных и характерных симптомов. Чтобы их обнаружить, нужно регулярно проходить специальное обследование. Об этом сообщил врач-терапевт, трансфузиолог Андрей Звонков.

По словам специалиста, речь идет о так называемых пристеночных венозных тромбах, которые сужают просвет сосуда, но при этом сильно не влияют на нарушение кровообращения.

«Эти тромбы иногда находят случайно при осмотре. Можно вену пальцами прощупать и нащупать уплотнение в ней, а можно на УЗИ, на допплеровском сканировании. Иногда такой тромб находят в ушке сердца, в предсердии, это случайная находка. При аритмии часто возникают тромбы в левом предсердии. Обычное УЗИ его не увидит, тут надо делать пищеводное сканирование с помощью специального датчика», — рассказал Звонков в интервью радио Sputnik.

Чтобы исключить возникновение тромбов, врач посоветовал регулярно обследоваться тем, кто имеет избыточный вес, признаки варикозной болезни или по много часов стоит на одном месте. Все это создает условия для развития тромбоза.

«Поэтому нужно проходить обследование вен ног и исключать наличие тромбов в глубоких венах. Именно оттуда часто „стреляют“ тромбы. Пристеночные тромбы стараются растворять, их опасность в том, что они могут флотировать, то есть может оторваться кусочек. Если тромбы растворить не удается, нужно делать операцию», — подытожил Звонков.

В свою очередь хирург НМИЦ Вишневского Андрей Чупин назвал признаки появления тромбов. По его словам, на это могут указывать боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей. При появлении этих симптомов врач порекомендовал вызвать скорую помощь, не дожидаясь, пока нарушится двигательная функция.

Чупин добавил, что, если у человека подтвердится острый тромбоз, единственным спасением станет только хирургическое удаление тромба. В противном случае пациент рискует лишиться конечности. При этом стоит помнить, что каждый случай индивидуален и требует отдельного рассмотрения.

«В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации», — пояснил медик.

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