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В Подмосковье спасли двоих детей, которых мать бросила в квартире без еды и воды

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 060

Старшей из малышек всего три года, а младшей — три месяца.

Фото, видео: Depositphotos / ia__64; 5-tv.ru

В Подмосковье спасли двоих детей, которых мать бросила одних без еды и воды. Малышки, одной из которых три года, а другой три месяца, были обнаружены в квартире одного из жилых домов в городе Апрелевка.

Как сообщил источник 5-tv.ru, дети находились без присмотра на протяжении трех суток. В полицию о произошедшем сообщила инспектор по делам несовершеннолетних.

По имеющейся информации, мать девочек ведет асоциальный образ жизни. Ее нашли в состоянии алкогольного опьянения.

Детей изъяли и отправили в местную больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему жительница Нижегородской области спустилась рожать в коллектор.

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