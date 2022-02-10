В Подмосковье спасли двоих детей, которых мать бросила в квартире без еды и воды

В Подмосковье спасли двоих детей, которых мать бросила одних без еды и воды. Малышки, одной из которых три года, а другой три месяца, были обнаружены в квартире одного из жилых домов в городе Апрелевка.

Как сообщил источник 5-tv.ru, дети находились без присмотра на протяжении трех суток. В полицию о произошедшем сообщила инспектор по делам несовершеннолетних.

По имеющейся информации, мать девочек ведет асоциальный образ жизни. Ее нашли в состоянии алкогольного опьянения.

Детей изъяли и отправили в местную больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему жительница Нижегородской области спустилась рожать в коллектор.