В Подмосковье спасли двоих детей, которых мать бросила в квартире без еды и воды
Старшей из малышек всего три года, а младшей — три месяца.
Фото, видео: Depositphotos / ia__64; 5-tv.ru
В Подмосковье спасли двоих детей, которых мать бросила одних без еды и воды. Малышки, одной из которых три года, а другой три месяца, были обнаружены в квартире одного из жилых домов в городе Апрелевка.
Как сообщил источник 5-tv.ru, дети находились без присмотра на протяжении трех суток. В полицию о произошедшем сообщила инспектор по делам несовершеннолетних.
По имеющейся информации, мать девочек ведет асоциальный образ жизни. Ее нашли в состоянии алкогольного опьянения.
Детей изъяли и отправили в местную больницу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему жительница Нижегородской области спустилась рожать в коллектор.
Читайте также
80%
-0.08 85.38
-0.51
Нашли ошибку?