Поехали, подвезу: пожилой мужчина зазывает детей в свою машину в Мытищах

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 37 0

После нескольких тревожных случаев родители начали дежурить возле школы и провожать младшеклассников домой.

Мужчина на иномарке караулит детей у школ в Мытищах

Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

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Пожилой мужчина предлагает младшеклассникам подвезти их домой в Мытищах

В Мытищах родители обеспокоены поведением пожилого мужчины, который предлагает младшеклассникам подвезти их домой. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам родителей, мужчина ездит на черной Toyota Camry и появляется возле школы и остановок.

Недавно он предложил подвезти группу школьников. Один из детей успел позвонить родителям и рассказать о случившемся. Когда отец прибежал на место, мужчина уже уехал в сторону Жостово.

Местные жители утверждают, что ранее замечали его в этом районе. По их словам, похожие случаи происходили также в Вешках.

Родители школьников сейчас собирают коллективное заявление и просят откликнуться тех, чьи дети сталкивались с подобными предложениями. Мужчину уже задерживали, однако отпускали из-за отсутствия состава преступления.

Кроме того, местные жители утверждают, что раньше этот же человек приставал к женщинам и предлагал им деньги за поцелуи.

После произошедшего отцы учеников начали дежурить возле школы и лично сопровождать младшеклассников по дороге домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге задержали 30-летнего скрипача, которого обвиняют в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Суд отправил его под домашний арест на два месяца. Правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мать задержанного заявила, что предъявленное сыну обвинение «не полностью правдивое».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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