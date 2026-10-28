Обязательное видеонаблюдение и безопасность: что будет в новом законопроекте о квестах

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Василиса Власова
Василиса Власова 13 0

На данный момент сфера никак не регулируются законодательно.

Что изменится в квестах с введением нового законопроекта

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Сенатор Гибатдинов: Новый законопроект о квестах снизит количество происшествий

Новый законопроект, регулирующий организацию квестов, должен сократить число несчастных случаев. Об этом рассказал «Известиям» сенатор Айрат Гибатдинов.

Документ о госрегулировании квестов, который внесли в Госдуму, также должен закрепить основные понятия с правовой точки зрения.

По словам сенатора, на данный момент квесты никак не регулируются законодательно, а сам термин, обозначающий трудновыполнимую игру, официально нигде не закреплен. Новый законопроект — рамочный. Он закрепляет, что такое квест, где его можно и нельзя проводить и каким санитарным правилам и нормам безопасности должно соответствовать помещение, в котором играют.

«Требования к помещению, конечно, чтобы там не было никаких металлических углов, каких-то опасных моментов, острых. И все это должно быть изначально предусмотрено», — отметил Гибатдинов.

Как считает сенатор, минимальная площадь площадки для проведения квестов должна быть от 100 квадратных метров. Пространства также должны оборудовать обязательным видеонаблюдением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что платформа «Мир квестов» оказалась непосредственно связана с финансированием Украины. Страна открывает в разных странах организации, которые под разными предлогами собирают средства для ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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