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Видео с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 17 128

ЧП произошло днем в пятницу, 11 февраля. Об авиакатастрофе сообщили очевидцы. На борту воздушного судна находились два человека.

Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru, МЧС РФ

Видео с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что пожарные до сих пор пытаются погасить пламя, сильно обгорела обшивка корпуса самолета.

По предварительным данным, при крушении Ан-2 погибли оба члена экипажа. Самолет рухнул при взлете в пяти километрах от дороги в районе поселка Северные Коряки Елизовского муниципального района в пятницу, 11 февраля. В настоящий момент обнаружено тело только одного члена экипажа, второго еще ищут.

По данным МЧС, частный легкомоторный самолет перевозил груз в село Тымлат Карагинского муниципального района. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают спасатели и пожарные, которые тушат загоревшийся самолет.

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