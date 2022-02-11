Видео с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что пожарные до сих пор пытаются погасить пламя, сильно обгорела обшивка корпуса самолета.

По предварительным данным, при крушении Ан-2 погибли оба члена экипажа. Самолет рухнул при взлете в пяти километрах от дороги в районе поселка Северные Коряки Елизовского муниципального района в пятницу, 11 февраля. В настоящий момент обнаружено тело только одного члена экипажа, второго еще ищут.

По данным МЧС, частный легкомоторный самолет перевозил груз в село Тымлат Карагинского муниципального района. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают спасатели и пожарные, которые тушат загоревшийся самолет.