Скорая не хочет госпитализировать: адвокат дала инструкцию для пациентов

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 52 0

При отсутствии показаний заставить медиков увезти человека в больницу нельзя.

Что делать если скорая уехала без пациента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Адвокат Гриценко: заставить скорую госпитализировать пациента невозможно

Заставить бригаду скорой помощи госпитализировать пациента при отсутствии медицинских показаний невозможно, однако есть важные нюансы при оформлении отказа, о которых Газета.ру рассказала адвокат Ирина Гриценко.

По словам юриста, решение о госпитализации принимается в несколько этапов. Сначала диспетчер фиксирует симптомы и направляет бригаду нужного состава. Затем медики осматривают пациента. Если они не находят показаний для больницы, а человек настаивает на поездке, заставить их увезти его силой нельзя — бригада может уехать.

При этом адвокат подчеркнула важный момент: если пациенту предлагают подписать документ об отказе от госпитализации, а он сам не хочет отказываться, делать этого не нужно. В таком случае, если человек не подписывает отказ, медицинские работники обязаны его госпитализировать. Это значит, что соответствующие показания все-таки были.

Если же в госпитализации отказали и бригада уехала, но состояние пациента ухудшается, необходимо повторно вызвать скорую и обязательно сообщить диспетчеру о новых симптомах. Это основной алгоритм действий для тех, кто настаивает на помощи.

«Но повторю: заставить медицинских работников госпитализировать человека невозможно», — резюмировала Гриценко.

В погоне за здоровьем можно столкнуться и с другой крайностью — недобросовестными коммерческими клиниками. Пожилые люди, которые ищут помощь при хронических заболеваниях, часто рискуют попасть в лапы мошенников. Чтобы не попасть в ловушку, специалисты рекомендуют заранее проверять лицензию клиники и образование доктора на официальном сайте Росздравнадзора.

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