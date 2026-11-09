«Мы не признаем технологии»: в Ленобласти община сорвала газификацию поселка

5-tv.ru: Община в Ленобласти не признает технологии и мешает провести газ в поселок

В Ленинградской области разгорается противостояние между жителями коттеджного поселка. Соседи поделились на два лагеря — одни пытаются модернизировать коммуникации на территории, другие — мешают этому процессу всеми возможными способами. Новым поводом для разногласий стала газификация участков. Ее противники перекрывают проезд технике и буквально бросаются на рабочих. В чем причина — разбирался корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Газовиков в поселке Ленинградской области встречали с холодным оружием и горячими головами. Небольшая община решила за всех, что никакие блага цивилизации здесь не нужны.

«Это святая земля, здесь бурить нельзя. Газ нам мешает, нам ничего не надо, мы не признаем технологии», — процитировал их слова оператор локационного оборудования Антон Еремин.

Соседи были, мягко говоря, в шоке, ведь они сами оплатили газификацию поселка — 12 миллионов рублей. А когда приехали рабочие, дорогу им перегородили внедорожники той самой общины.

«Непонятно, кто это, что это за люди, чем они занимаются, как они живут. Закрытое общество типа секты», — рассказал житель ТСН «Волшебная Поляна» Михаил Чукило.

Они не дали установить шлагбаум на въезде в поселок и сбивали камеры видеонаблюдения. Досталось и сотрудникам «Ленэнерго», которые приезжали чинить электросети.

Хозяин одного из участков сидел в одном из трех грязных внедорожников. Все машины без номеров, выходить он отказался.

Вместо госзнаков на машинах размещена надпись «Живой». «Суверены», или «живые люди», — это общество, адепты которого не признают себя гражданами какого-либо государства. Паспорт, ИНН и другие документы, согласно их учению, превращают человека в «раба системы». Они не платят налоги, кредиты и счета ЖКХ: у одной семьи «живых людей» коммунальных долгов почти на миллион.

«Свои законы, у них даже есть свои деньги, называются „Анастасийки“. У них там рабочие работают, они ими расплачиваются между собой. Они нанимают работников каких-то, у них там что-то делают», — рассказал председатель ТСН «Волшебная Поляна» Андрей Фуксов.

Вот табличка «Вход запрещен», рядом еще одно такое же напоминание. «Родовое Обережье Стасино Подворье» охраняет деревянная сова с гигантскими крыльями. А на территории вполне настоящие алабаи — хорошо, что они в клетках. Посторонних здесь явно не ждут.

Деньги «Анастасийки» и название «Стасино Подворье», как здесь объясняют, в честь владелицы Анастасии Буенок. Она преподавала в университете имени Герцена и там же защитила кандидатскую по психологии. Называла себя культурным антропологом, этнопсихологом и специалистом по детской литературе.

Сегодня она оборвала все контакты с внешним миром: соцсети, телефоны. Последняя публикация — газетная статья, в которой психолог вместе с мужем объявляют себя теми самыми «суверенами».

«Физическое лицо, пропечатанное в книгопечатной продукции под названием „паспорт“, с сего дня не существует», — говорится в статье.

Правда, ни от административного, ни от уголовного преследования это не освобождает, объясняют юристы.

«Если такое самоуправство связано с применением силы либо с угрозой применения силы — это до двух лет лишения свободы. В ином случае — это 80 тысяч рублей уголовного штрафа», — пояснил юрист Аслан Назаров.

Официально это не секта: у общины нет статуса религиозной организации, юридически их действия тянут лишь на самоуправство. Но признаки экстремизма, по мнению юристов, можно усмотреть, в частности, если подтвердится факт вербовки адептов. Тогда за объявленный «суверенитет» в отдельно взятом поселке придется отвечать по закону. Пока соседям посоветовали подать коллективное заявление в прокуратуру.

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