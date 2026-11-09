«Каждому свой зритель»: Анита Цой вступилась за блогеров и треш-контент

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 743 0

Звезда подчеркнула, что каждый автор вправе найти свою нишу и аудиторию.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Анита Цой: современные блогеры хотят быть артистами, а не просто зарабатывать

Народная артистка России Анита Цой на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца заявила корреспонденту 5-tv.ru, что современные блогеры в первую очередь хотят быть артистами, а не просто зарабатывать.

По словам исполнительницы, она не согласна с распространенным мнением, что молодые люди идут в интернет исключительно ради быстрой славы и денег. Цой уверена, что на самом деле они стремятся к творчеству и хотят быть артистами, хотя, конечно, не против и заработать. Кроме того, певица выступила за разнообразие контента. Отвечая на вопрос о трэш-блогерах, она отметила, что такие проекты имеют право на существование, так как каждому зрителю интересно что-то свое.

«Ну пусть будет, мне кажется, что так тоже интереснее, каждому свой зритель», — поделилась артистка.

На том же мероприятии Анита Цой раскрыла и секрет своего семейного счастья с супругом Сергеем. Оказалось, что после насыщенных рабочих будней пара предпочитает домашний отдых и совместный просмотр телесериалов.

Артистка состоит в браке с Сергеем Цоем с 1990 года, и у пары есть сын Сергей.

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