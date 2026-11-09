Стрелок из Кракова годами рисовал убийства и заранее готовил нападение

В польском Кракове вновь открыли для посетителей главную рыночную площадь, где в выходные злоумышленник стрелял по прохожим, которые гуляли по историческому центру. По официальным данным, погибли шесть человек, еще 16 получили ранения. Прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт. На соседних улицах появляются стихийные мемориалы. В самом Кракове объявлен траур до 11 ноября. Отменены концерты, спектакли и массовые мероприятия.

Посольство России в Варшаве смогло связаться с гражданкой нашей страны, о гибели которой ранее сообщали СМИ. Женщина жива, ее состояние оценивается как стабильное. Вся последняя информация из пострадавшего города — у корреспондента «Известий» Александры Климович.

Университетская больница теперь — самое охраняемое место в Кракове. Здесь в реанимации находится 24-летний Михал. В польских медиа появляются все новые подробности о личности молодого человека.

Он ни с кем не общался, никогда не улыбался, прятал лицо в одежду и уже в школе рисовал убитых людей и сцены массовой расправы, где он — убийца с оружием в руках.

Врачи сейчас борются и за жизни раненых.

«Сейчас 16 человек, пострадавших в результате вчерашнего нападения, остаются в больницах — в шести различных учреждениях», — сказал воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар.

Следствие уже установило: сначала Михал Окшиньски, выпускник автоколледжа и художник-любитель, убил всю семью: родителей, им было немного за 50, и 21-летнюю сестру. С детства он был очень религиозен, в 11 лет занял третье место в конкурсе «С Иисусом через Крестный путь». Но потом что-то произошло, и молодой человек замкнулся в себе.

«Допрос и предъявление обвинений состоятся, как только позволит здоровье нападавшего. Независимо от окончательной классификации его поступка, все указывает на то, что ему грозит пожизненное заключение», — сообщил представитель прокуратуры.

По информации спецслужб, Михал Окшиньски унаследовал от отца страсть к оружию: оба состояли в стрелковом клубе, младший хвастался в соцсетях и законно владел двумя винтовками, у отца было 11!

«Судя по записям с камер видеонаблюдения и другой информации, преступник действовал в одиночку. Все указывает на то, что он придерживался крайне радикальных взглядов», — сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Михал Окшиньски планировал бойню заранее и долго готовился, пришли к выводу следователи. Убив родных, надел бронежилет и каску, взял большой запас патронов к американской полуавтоматической штурмовой винтовке AR-15 с оптическим прицелом — самое ходовое оружие в США. Огонь он открыл еще из машины: стрелял по людям и окнам домов. 15 минут уходил от полицейской погони, попал в аварию, вышел и вступил в перестрелку. Был тяжело ранен. Если выживет, предстанет перед судом по обвинениям в терроризме, умышленном убийстве, покушении на убийство и, возможно, распространении радикальной идеологии, если спецслужбы найдут доказательства в соцсетях.

«Я живу здесь, в Кракове! Просто ужасно! Я настолько сильно потрясена, что у меня мурашки по коже. Я просто не могу осознать, что произошло и почему!» — рассказала местная жительница.

«Для меня ужасно, что это случилось в Польше, потому что такого у нас еще никогда не было. Мне тяжело. Какая-то новая страшная эра в истории моей страны!» — поделился местный житель.

На одежде нападавшего распознали нацистскую символику. Одна из нашивок похожа на эмблему американской ЧВК Forward Observation Group. Ее представители воевали за ВСУ. Также, по некоторым данным, группировка участвовала в подготовке террористов запрещенного в России «Азова». Крайне правые для европейской либеральной элиты — удобная страшилка для рядовых граждан.

«Он выглядит как какой-то парень, вырядившийся, чтобы выглядеть как нацистский солдат. Это нужно, чтобы напугать народ Польши и заставить их снова захотеть защиты ЕС. Это все создано для публики, чтобы она воскликнула: „О, посмотрите на этого ужасного правого нациста. Мы должны быть левыми, и мы должны держаться за ЕС“», — сказал бывший агент ЦРУ, американский политолог Майк Харрис.

В связи с трагедией в Кракове во всей стране объявлен общенациональный траур.

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