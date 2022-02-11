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Власти Камчатки опубликовали фото с места крушения самолета Ан-2

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 5 429

ЧП произошло в пятницу, 11 февраля. Об авиакатастрофе сообщили очевидцы. На борту воздушного судна находились два человека.

Власти Камчатки опубликовали фото с места крушения самолета Ан-2

Фото: МЧС РФ

Власти Камчатки опубликовали фото с места крушения самолета Ан-2. На снимках видно, что пожарные до сих пор пытаются погасить пламя, серьезно обгорела обшивка корпуса самолета.

По предварительным данным, при крушении Ан-2 погибли оба члена экипажа. Самолет рухнул при взлете в пяти километрах от дороги в районе поселка Северные Коряки Елизовского муниципального района в пятницу, 11 февраля. В настоящий момент обнаружено тело только одного члена экипажа, второго еще ищут.

Власти Камчатки опубликовали фото с места крушения самолета Ан-2

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По данным МЧС, частный легкомоторный самолет перевозил груз в село Тымлат Карагинского муниципального района. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают спасатели и пожарные, которые тушат загоревшийся самолет.

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