Власти Камчатки опубликовали фото с места крушения самолета Ан-2. На снимках видно, что пожарные до сих пор пытаются погасить пламя, серьезно обгорела обшивка корпуса самолета.

По предварительным данным, при крушении Ан-2 погибли оба члена экипажа. Самолет рухнул при взлете в пяти километрах от дороги в районе поселка Северные Коряки Елизовского муниципального района в пятницу, 11 февраля. В настоящий момент обнаружено тело только одного члена экипажа, второго еще ищут.

Власти Камчатки опубликовали фото с места крушения самолета Ан-2 1/14 МЧС РФ 2/14 МЧС РФ 3/14 МЧС РФ 4/14 МЧС РФ 5/14 МЧС РФ 6/14 МЧС РФ 7/14 МЧС РФ 8/14 МЧС РФ 9/14 МЧС РФ 10/14 МЧС РФ 11/14 МЧС РФ 12/14 МЧС РФ 13/14 МЧС РФ 14/14 МЧС РФ

По данным МЧС, частный легкомоторный самолет перевозил груз в село Тымлат Карагинского муниципального района. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают спасатели и пожарные, которые тушат загоревшийся самолет.