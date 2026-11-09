Ленинградская область подверглась массовой атаке дронов — сбито 113 БПЛА
Под ударами оказались промышленная зона и многоэтажные дома.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Средства ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников в Ленинградской области
Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область ночью 9 ноября, зафиксированы повреждения в двух населенных пунктах. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
О введении режима беспилотной опасности в воздушном пространстве области он написал в 02:15 мск, а спустя полтора часа Дрозденко рассказал о сбитии двух летательных аппаратов противника.
Позже глава региона отметил, что атаке подверглась промышленная зона в Киришах, а обломки БПЛА повредили одну из квартир в городе. Жертв и пострадавших нет, семью эвакуировали, подчеркнул губернатор. Еще один дрон упал на крышу многоэтажного дома во Всеволжске.
Дрозденко отметил, что всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 113 летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, он заявил о снятии режима опасности БПЛА в регионе.
Ранее беспилотной атаке подверглась Саратовская область, в результате которой пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе несколько жилых домов. Жертв при атаке нет, власти готовы владельцам поврежденных владений оказать всю необходимую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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