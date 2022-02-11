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Умерла звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 18 383

Знаменитая российская актриса скончалась на 41-м году жизни. У нее остались дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.

Умерла звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Умерла известная российская актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналист Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», — написала Гордеева.

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По словам журналистки, Евгения Брик тяжело болела и скрывала этот факт от публики — не хотела, чтобы все узнали, начали жалеть и обсуждать подробности.

«У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — подытожила Гордеева.

Евгении Брик было 40 лет. Она известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил» и многих других.

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