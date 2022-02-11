Заплаканная агент Евгении Брик высказалась о причине ее смерти

Представитель актрисы Евгении Брик, о смерти которой стало известно утром 11 февраля, высказалась о причине ее смерти. Во время разговора с 5-tv.ru по телефону голос Елены Брагиной звучал заплаканно.

«Да, это так. Я не знаю подробностей (о причине смерти — Прим. ред.), но это не коронавирус», — сказала Елена Брагина.

О смерти известной российской актрисы Евгении Брик первой сообщила журналист Катерина Гордеева. Она написала на своей странице в Facebook, что артистка болела перед смертью. Она не хотела никому об этом рассказывать, чтобы не начали жалеть и обсуждать подробности.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», — написала Гордеева.

Евгении Брик было 40 лет. Она известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил» и многих других. У нее остались дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.