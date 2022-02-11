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Оставшаяся без детей Азиза рассталась с избранником незадолго до венчания

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 022

Возлюбленный российской знаменитости улетел в родную Италию в расстроенных чувствах — он не ожидал, что певица его бросит.

Оставшаяся без детей Азиза рассталась с избранником незадолго до венчания

Фото: Instagram @azizamuhamedova

Певица Азиза рассталась со своим избранником Александром Соколовым, за которого вышла замуж летом прошлого года и собиралась обвенчаться. Об этом «Собеседнику» рассказала дизайнер Аника Керимова.

«Венчания не будет. Азиза объявила о расставании с Алессандро. Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться», — поделилась подруга звезды.

По ее словам, мужчина очень расстроен, для него это стало неожиданностью. Азиза же считает, семья полноценной не может быть без детей. Она полагает, что Алессандро обязательно найдет в Италии, откуда он родом, прекрасную девушку.

Как писал 5-tv.ru, накануне Азиза призналась, что процедура ЭКО, которая была проведена девушке, согласившейся стать суррогатной мамой, обернулась неудачей. Медики предлагали повторить процедуру, однако звезда отказалась.

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