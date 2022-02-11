Чем запомнилась актриса Евгения Брик?

Звезда фильма «Стиляги» умерла на 41 году жизни после продолжительной болезни.

Об актрисе заговорили, когда она сыграла роль злодейки, комсомолки Кати в культовых «Стилягах». После громкой премьеры фильма Евгения Брик переехала в США и жила на два побережья. Расстояние не мешало ей сниматься в российских фильмах и сериалах. В Голливуде она была просто мамой дочери Зои, а в Москве — востребованной актрисой театра и кино. Такое разделение ролей ее никогда не смущало, наоборот, Евгения Брик была этому рада. Чем запомнилась актриса, рассказал 5-tv.ru.

Ранние годы Евгении Брик

Будущая актриса родилась 3 сентября 1981-го в Москве. Девочку назвали в честь прадеда, журналиста Евгения Крейна. Семья Евгении Брик имеет польско-еврейское происхождение. Брик вспоминала, что ее отец — Владимир Хиривский — любил ее фотографировать и постоянно просил дочь позировать. Она сопротивлялась, но в пять лет стала манекенщицей Общесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту. Благодаря модельной работе Евгения познакомилась с кинематографом еще в детстве.

«Периодически приходили кастинг-директора, тогда даже не было такого названия. Они отсматривали детей еще и на Мосфильм, чтобы занести в картотеку. Не было же интернета! Ничего! Периодически меня вызывали на какие-то пробы. Я ходила к Андрею Кончаловскому, я это очень хорошо помню. И помню пробы у Ролана Быкова. <…> Да, снималась в каких-то маленьких эпизодах», — рассказывала актриса.

Актриса Евгения Брик с отцом Валерием в детстве. Фото: Instagram @evgeniabrik

Родители оказали на девочку большое влияние в плане выбора профессии. Ее мама в молодости мечтала стать актрисой, но посвятила себя семье. Она занималась воспитанием дочерей Жени и Леры. Сначала Евгения Брик училась в школе с углубленным изучением английского языка, а затем перешла в школу при Щепкинском театральном училище. Параллельно она посещала музыкальную школу имени Ростроповича, которую окончила по классу фортепиано.

В 2004-м Евгения Брик поступила в ГИТИС, где училась в мастерской Александра Збруева. Также ее преподавателем был Олег Табаков.

Евгения Брик в кино

Актриса снималась в кино с детства, но в титрах она начала появляться только в начале 2000-х. Ее актерский дебют состоялся в фильме «Интересные мужчины». Брик сыграла эпизодическую роль девицы. Первую значимую роль актриса исполнила в «Московской элегии».

Актриса Евегния Брик в роли Кати в фильме «Стиляги», 2008-й. Фото: Kinopoisk.ru

О Евгении заговорили в 2008-м. Тогда она решила взять сценический псевдоним Брик в честь своей прабабушки Софьи Брик. До этого актрису подписывали в титрах как Хиривскую. Она получила роль комсомолки Кати в фильме своего мужа Валерия Тодоровского «Стиляги». Актриса поделилась, что, как и все остальные актеры, проходила кастинг на эту роль, «блата» у нее не было. После выхода фильма ее даже номинировали на кинопремию MTV в номинации «Лучший кинозлодей года». Ее также выдвигали на «Лучшую актрису второго плана» премии «Ника».

Режиссер Валерий Тодоровский, актриса Евгения Брик и продюсер фильма «Стиляги» Леонид Ярмольник с наградой премии «Ника» за лучший фильм 2008-го. Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Куров

После премьеры «Стиляг» Евгения Брик и Валерий Тодоровский переехали в Лос-Анджелес. Картину очень тепло приняли в США: она даже шла в американских кинотеатрах с субтитрами. Актриса постоянно летала в Москву для работы в театре и съемок в кино. В одном из интервью она поделилась, что сначала 12-часовые перелеты давались ей тяжело, она долго боролась с аэрофобией. Но со временем Евгения Брик привыкла к такому образу жизни:

«Я боялась летать много лет. Это была для меня несовместимая с жизнью процедура. Но благодаря тому, что мой муж нашел потрясающего психолога, который еще по совместительству и пилот, он меня избавил от этого страха. Теперь для меня 12-часовой полет — это чтение, отдых и просмотр фильмов».

Актриса Евгения Брик в фильме «Географ глобус пропил», 2013-й. Фото: Kino-teatr.ru

После рождения дочери в 2009-м Евгения Брик начала задумываться о завершении актерской карьеры. Но ее агент настоял на том, чтобы актриса вернулась в профессию. После небольшой паузы из-за декрета она сыграла роль в фильме о военных годах «Доставить любой ценой». Брик досталась роль Анастасии Марковской. В 2013-м актриса снялась в фильме Александра Велединского «Географ глобус пропил» вместе с Константином Хабенским. Она сыграла роль учительницы немецкого языка.

Актеры Анатолий Белый и Евгения Брик в сериале «Садовое кольцо», 2016-й. Фото: Kino-teatr.ru

В том же году Евгения Брик появилась в сериале «Оттепель» в роли Ларисы. Телезрители очень хорошо приняли сериал с участием актрисы. Затем последовали роль в фильмах «Елки 1914», «Москва никогда не спит», «Не покидай меня» и «Эти глаза напротив». Отдельного внимания заслуживает роль Брик в сериале «Садовое кольцо». Актриса сыграла одну из главных ролей в проекте — Анну Козлову.

Одни из последних известных работ Евгении Брик были в сериалах «Адаптация», «Одесса» и «Бомба».

Личная жизнь Евгении Брик

Во время учебы в ГИТИСе она встретила режиссера Валерия Тодоровского, за которого вышла замуж в 2006-м. Муж снимал жену в своих фильмах и сериалах, например, «Стилягах» и «Оттепели». Актриса говорила, что ее идеальный режиссер и сценарист — ее муж.

Евгения Брик и Валерий Тодоровский на кинофестивале «Кинотавр» в 2019-м. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вскоре после успеха первого фильма пара уехала зимовать в США, а потом решила остаться за океаном, обосновавшись в Лос-Анджелесе. Там в 2009-м родилась их единственная дочь Зоя.

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