Муза режиссера: История любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского

Как Евгения Брик познакомилась с Валерием Тодоровским? Почему режиссер не дал ей главную роль в нашумевшем проекте «Оттепель»?

Евгения Брик и Валерий Тодоровский были одной из самых красивых и творческих пар российского кино. Актриса часто появлялась в картинах мужа-режиссера, но пройти кастинги на роли ей было сложнее, чем другим кандидатам. Как развивался роман Евгении Брик и Валерия Тодоровского, рассказывает 5-tv.ru.

Знакомство Евгении Брик и Валерия Тодоровского

Евгения Брик начала актерскую карьеру еще в детстве. Ее приглашали в массовку на съемочную площадку, девочка с удовольствием соглашалась. Любовь Евгении к кино поддерживала мама, которая всю жизнь занималась творчеством и посвящала себя воспитанию детей. Когда Евгения захотела пойти учиться в театральный, мама одобрила ее выбор. Хиривская (настоящая фамилия актрисы) поступила в ГИТИС с первого раза на курс Александра Збруева. В последние годы обучения она снималась в небольших ролях в кино и много ходила на пробы.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Судьбоносными оказались пробы в сериал «Закон», который снимал режиссер Валерий Тодоровский. В то время он был известен работами «Подмосковные вечера» и «Страна глухих». Попасть в картину к режиссеру стало бы настоящей удачей для Евгении, но пробы она не прошла. Зато на прослушивании Валерий отметил красоту и обаяние молодой актрисы. Между ними завязался роман, но Евгения Брик отношения не афишировала.

Секретный роман Евгении Брик и Валерия Тодоровского

Тодоровский был женат на Наталье Токаревой и воспитывал двух детей — сына Петра, которого назвали в честь дедушки, и дочь Екатерину. В кинокругах семью считали идеальной, поэтому решение Тодоровского уйти из семьи стало неожиданностью для окружающих. Брик и Тодоровский скрывали отношения четыре года. Между ними была разница в 19 лет, и зрители могли бы принять роман за попытку актрисы прославиться. Но между парой были настоящие чувства.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2006-м Валерий сделал Евгении предложение, и та согласилась. Молодожены отказались от пышной свадьбы и отметили торжество в кругу близких. Брик даже не стала надевать белое платье, а предстала в облегающем черном наряде.

«У нас с Валерой не было свадьбы, мы просто расписались в загсе. Интересно, что у моей мамы тоже не было торжества с фатой и белым платьем. Но этим летом моя сестра Лера выходит замуж. И мы решили устроить такую грандиозную свадьбу, чтобы хватило всем троим — маме, мне и Лере», — отмечала Евгения Брик в интервью.

Евгения Брик в фильмах Валерия Тодоровского

Замужняя Евгения Брик не собиралась оставлять карьеру ради семьи и продолжала сниматься в кино. Она прошла пробы на фильм Тодоровского «Тиски», режиссер дал актрисе роль второго плана. Евгения сыграла девушку Таю, которая была отвергнута главным героем, но в итоге обрела свое счастье.

Тодоровский снял «Тиски» в перерыве между большим проектом «Стиляги» о московской молодежи 50-х. Он искал актрису на роль принципиальной комсомолки Кати, которая не могла понять чувства лучшего друга и была предана партии. После длительного кастинга роль получила Евгения Брик.

Фото: kinopoisk.ru

Некоторые утверждали, что женщина попала в проект благодаря мужу, но это было не так.

«У нас изначально была ситуация, когда я понимала, что муж — это муж, а режиссер — это режиссер. Если у него есть проект, в котором есть роль на актрису моего возраста, то он меня — если захочет и посчитает, что я подхожу — позовет. А дальше там будут висеть фотографии всех артисток, которые пробуются. Это никак не оскорбляет, не обижает. У нас есть возможность выйти на площадку и сделать свое дело», — утверждала Евгения.

Следующую работу, сериал «Оттепель», Тодоровский посвятил отцу. В проекте рассказывали о кинематографистах, которые жили и работали в 60-х. Так как Тодоровский вырос в этой среде, для него было важно передать атмосферу ушедшего времени. На главную роль Виктора Хрусталева был утвержден Евгений Цыганов, его возлюбленную сыграла Анна Чиповская. Евгения Брик пробовалась на роль бывшей жены главного героя Инги, но Тодоровский сказал ей: «Я не вижу тебя в этой роли, можешь пройти пробы на роль Ларисы». Небольшая, но запоминающаяся роль стала одной из важных в карьере актрисы.

«Очень часто можно услышать: „Это же сын, сват, брат, жена режиссера или любовница, поэтому они в его фильме и снялись“. Каждому не объяснишь: „Вы знаете, я вообще-то к своему мужу хожу на пробы абсолютно так же, как к любому другому режиссеру“. И это еще тяжелее, потому что Валера никогда не постесняется сказать мне в лицо: „Жень, нет, это не твое“», — позже вспоминала Евгения Брик.

Проект «Одесса» стал первым фильмом Брик, где Тодоровский сам предложил ей роль. И это после стольких лет совместной жизни! Режиссер сказал актрисе:

«Написана роль. Ты будешь ее играть. Мне не нужны никакие пробы, это роль на тебя, и я хочу, чтобы ты у меня снималась».

Брик согласилась, но позже уточняла, точно ли проб не будет? Дело в том, что актрисе очень нравилось проходить кастинги, погружаться в своих героинь и демонстрировать талант. На съемочной площадке актриса ответственно работала над ролью и во всем слушала режиссера. «Одесса» стала последней совместной работой Евгении Брик и Валерия Тодоровского.

Жизнь в США и рождение дочери

После премьеры фильма «Стиляги» супруги переехали в Лос-Анджелес, но часто приезжали в Россию на съемки. Там, в США, Тодоровский придумал идею «Оттепели», а Евгения старалась получить роль в англоязычном проекте. Она проходила пробы по телефону, сыграла в зарубежных картинах «Возвращение», «Кровь войны» и «Романовы». Но все же в карьере Брик больше российских проектов, таких как «Граф Монтенегро», «Географ глобус пропил», «Темный мир, Равновесие».

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2009-м Евгении пришлось на время уйти из кино из-за беременности. Актриса родила дочь Зою. Во время беременности Евгения набрала 20 килограммов и даже думала попрощаться с любимым делом ради дочери. Но актриса получила работу в фильме «Доставить любой ценой» и поняла, что не готова уйти из кино окончательно. Она стала избирательнее выбирать кинопроекты, и все свободное время посвящала воспитанию дочери. Тем более, что в силу занятости Валерий реже виделся с наследницей.

Болезнь и последние годы семейного счастья

Подросшая Зоя пошла по стопам матери-актрисы. Девочка делала успехи в Голливуде, она снималась в детективном сериале Netflix «ОА» и других проектах. Но Евгения утверждала, что ее дочь пока не думает о серьезной карьере и просто занимается тем, что ей нравится. В России о таланте Зои мало известно, потому что Евгения привыкла не афишировать личную жизнь.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса мечтала родить второго ребенка, но не получилось. Брик снималась в кино и не могла отказаться от проектов. Евгения хотела, что между детьми будет не больше 11 лет разницы и даже придумала имя наследнику, но жизнь распорядилась иначе.

11 февраля сообщили о смерти Евгении Брик. Актрисе было всего 40 лет. Уже после ее смерти стало известно, что она держала в тайне онкологическое заболевание, с которым боролась несколько лет. Евгения не смогла победить недуг.