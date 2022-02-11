Дима Билан о съемках с Евгенией Брик в клипе: «Смеялись в гримерке»
Дима Билан рассказал о съемках в клипе с Евгенией Брик
Фото: ТАСС / Шеметов Максим
Знаменитая российская актриса скончалась на 41-м году жизни.
У певца Димы Билана, как и многих знаменитостей, в голове не укладывается печальная весть о смерти актрисы Евгении Брик. О смерти звезды фильма «Стиляги» на 41-м году жизни стало известно несколько часов назад.
Билан вспомнил, как Брик снималась в его клипе на песню «Не молчи». Они разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке.
«Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства. Но жаль, очень жаль! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма», — написал он на своей странице в Instagram.
Смерть Брик еще раз заставила Билана задуматься, почему талантливые, добрые люди так рано уходят, не успев пожить.
«Как будто не хотят видеть все то, что происходит сейчас в этом мире преломленных зеркал, отказываются принимать эти правила игры», — заключил он.
Чем запомнилась актриса Евгения Брик?
В последние месяцы Евгения Брик заметно похудела. Поговаривали, что ей потребовалась химиотерапия из-за онкологического заболевания. Вероятно, последствиями лечения стали ее худоба и смена прически на короткую.
Зрителям она запомнится ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», а также и многими другими работами в кино. У нее осталась дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского.
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