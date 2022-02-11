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Адвокат Жанна Маргулис объяснила, как будет делиться наследство Евгении Брик

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 9 762

Смерть актрисы стала настоящим шоком для общественности. Никто не догадывался, что она борется с опасным заболеванием.

Адвокат Жанна Маргулис объяснила, как будет делиться наследство Евгении Брик

Фото: Instagram @evgeniabrik

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Умерла актриса Евгения Брик

Как будет распределяться наследство покойной актрисы Евгении Брик зависит от отсутствия или наличия брачного договора с ее мужем Валерием Тодоровским. Об этом Teleprogramma.pro рассказала адвокат Жанна Маргулис.

«При отсутствии брачного договора в наследство уходит все имущество, принадлежащее Евгении Брик, — пояснила юрист, — До распределения наследства нотариус рассматривает вопрос о выделе супружеской доли (50% от всего имущества нажитого в браке, если нет брачного договора. — Прим. ред.)».

Если у Брик нет завещания, то остальное имущество будет распределено между ее дочерью Зоей, мужем Валерием Тодоровским и матерью. Вероятно, процесс пройдет максимально мирно, поскольку в семье Брик царили теплые отношения.

Актриса вместе со своими близкими жила на две страны — часть ее жизни проходила в Москве, часть — в Лос-Анджелесе, где постоянно находилась ее мама.

Дочь Брик Зоя родилась и пошла в школу в США, однако в 2019 году девочку привезли в Россию, где ей очень понравилось. Сейчас 12-летняя Зоя свободно говорит на двух языках, а также делает первые шаги в кино.

Покойная Евгения Брик мечтала снять семейный фильм, а также увидеть, как ее дочка вырастет, родить еще одного ребенка. Однако, к сожалению, мечтам звезды «Стиляг» уже не суждено сбыться.

Артистка, известная широкой общественности по сериалу «Оттепель», ленте «Географ глобус пропил», долгое время боролась с онкологией. В последние месяцы актриса сильно похудела и сменила свои локоны на короткую стрижку, вероятно, из-за химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении.

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