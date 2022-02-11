Помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении

Внезапная смерть актрисы Евгении Брик стала настоящим шоком для поклонников и коллег. Однако близкие давно знали, что знаменитость борется с онкологией. Помощник ее мужа Валерия Тодоровского раскрыл подробности болезни.

«Она умерла после продолжительной болезни и долгого лечения», — сказал Дмитрий Давиденко РБК.

По словам журналиста Катерины Гордеевой, Евгения Брик всеми возможными способами старалась скрыть страшный диагноз от публики.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева на своей странице в Facebook.

Евгения Брик вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского в 2006-м, а спустя два года супруги переехали в Америку. В Россию они приезжали лишь для работы. Вместе пара растила дочку Зою. Девочка пошла по стопам мамы, снявшись в нескольких проектах. Но сама Брик утверждала, что Зоя еще не определилась с профессией, и занимается тем, что ей нравится на данный момент.

В последние месяцы актриса заметно похудела. Поговаривали, что ей потребовалась химиотерапия из-за онкологического заболевания. Вероятно, именно лечение и стало причиной ее худобы и смены стрижки на короткую.

Зрителям Евгения Брик запомнится ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», а также многими другими работами в кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восприняла смерть Брик ее коллега Мария Миронова.