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Помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 354

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» до последнего не рассказывала общественности о страшном диагнозе, продолжая сниматься в кино.

Помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении

Фото: Instagram @evgeniabrik

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Умерла актриса Евгения Брик

Внезапная смерть актрисы Евгении Брик стала настоящим шоком для поклонников и коллег. Однако близкие давно знали, что знаменитость борется с онкологией. Помощник ее мужа Валерия Тодоровского раскрыл подробности болезни.

«Она умерла после продолжительной болезни и долгого лечения», — сказал Дмитрий Давиденко РБК.

По словам журналиста Катерины Гордеевой, Евгения Брик всеми возможными способами старалась скрыть страшный диагноз от публики.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева на своей странице в Facebook.

Евгения Брик вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского в 2006-м, а спустя два года супруги переехали в Америку. В Россию они приезжали лишь для работы. Вместе пара растила дочку Зою. Девочка пошла по стопам мамы, снявшись в нескольких проектах. Но сама Брик утверждала, что Зоя еще не определилась с профессией, и занимается тем, что ей нравится на данный момент.

В последние месяцы актриса заметно похудела. Поговаривали, что ей потребовалась химиотерапия из-за онкологического заболевания. Вероятно, именно лечение и стало причиной ее худобы и смены стрижки на короткую.

Зрителям Евгения Брик запомнится ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», а также многими другими работами в кино. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восприняла смерть Брик ее коллега Мария Миронова.

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