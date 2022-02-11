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Уже подыскивали имя: Евгения Брик планировала родить второго ребенка

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 12 626

Тяжелобольная Евгения Брик планировала родить второго ребенка

Уже подыскивали имя: Евгения Брик планировала родить второго ребенка

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

У скоропостижно скончавшейся актрисы осталось огромное количество нереализованных планов и мечтаний.

Актриса Евгения Брик планировала рождение второго ребенка и даже начала выбирать имя для мальчика или девочки. Об этом пишет «Вокруг ТВ», которому актриса дала эксклюзивное интервью за два года до смерти. Тогда она сказала, что в поисках имени ей помогает ее дочка Зоя.

«Правда, дочь говорит, что иногда будет ревновать, потому что все внимание начнет уходить на малыша. Но думаю, что она у нас уже взрослая и будет помогать. Обожаю, когда наша семья вместе, а не в разных концах света, не надо никуда спешить, а можно просто наслаждаться общением», — поделилась тогда звезда.

В ходе той беседы она также рассказала, что ее любознательная дочка спрашивала у нее, что такое смерть. Зоя была совсем маленькой, когда умер ее дед, но она его помнит.

«Зое было три с половиной года, когда ушел ее дедушка Петр Ефимович Тодоровский (известный режиссер и сценарист. — Прим. ред). Но она помнит его, как пела и играла с ним. И мы ходим на могилу к дедушке. Поэтому я мечтаю лишь об одном, чтобы все были здоровы, и мы были бы вместе. Хочется, чтобы такая жизнь была всегда», — признавалась Брик.

Теперь, к сожалению, 12-летняя Зоя будет ходить на кладбище не только к дедушке, а мечты о родном братике или сестричке так и останутся мечтами.

Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе после длительной борьбы с тяжелой болезнью. По неподтвержденной информации, звезда «Стиляг» боролась с онкологией. Актрисе было 40 лет. У нее остались дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский и мама.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как будет делиться наследство Евгении Брик.

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