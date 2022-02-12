Пугачева раскритиковала внука из-за фотосессии с женой: «Недолюбливает невестку?»

Внук Примадонны российской эстрады Никита Пресняков в преддверии Дня всех влюбленных устроил фотосессию. Вместе с супругой-моделью Аленой Красновой молодой музыкант позировал в строгом образе. Он был крайне сдержан и в движениях, и в мимике. Поклонникам понравилось, а вот Алла Пугачева немного расстроилась.

В комментариях к снимкам в Instagram знаменитая певица раскритиковала Преснякова. Звезда заметила, что накануне праздника внуку стоило бы быть более счастливым и одухотворенным.

«Где улыбочка? Она тебе очень идет», — написала Алла Борисовна.

Ответить знаменитой бабушке Пресняков еще не успел, но фанаты уже заподозрили неладное. Пользователи сети предположили, что причиной «грусти» Никиты могут быть напряженные отношения в семье. Не исключено, что и с самой Примадонной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova)

«Может, невестку-то недолюбливает?»

«Это вряд ли!»

«Замечательная пара! Все с ними хорошо!»

«Какие классные! Будьте счастливы, ребята!» — писали юзеры.

Dni.ru напоминает, что в отношениях Никита Пресняков и Алена Краснова состоят уже восемь лет. Влюбленные поженились 27 июля 2017 года, но к пополнению в семье пока не готовы. Родственники не скрывают: нянчиться с внуками хочется, но принуждать молодых к чему-то не хотят.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие планы у Алены Красновой на жизнь с Никитой Пресняковым.