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Сны исполнятся: как 13-е лунные сутки отразятся на жизни людей

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 237

Сегодня Вселенная окажет большое влияние на судьбы многих, поэтому откроются новые возможности.

Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru

12 февраля может стать поворотным в жизни многих людей. 13-е лунные сутки ожидаются очень насыщенными на события, они предоставят людям массу возможностей для реализации своих планов и задумок, а также помогут разобраться в вопросах, которые давно тяготят их души. Астролог, психолог Ксения Шахова в беседе с 5-tv.ru рассказала обо всех особенностях этого дня.

«Энергия суток активная и может быть успешно направленна на решение какой-либо конкретной задачи», — отметила специалист.

Поскольку Луна находится в Раке, в предстоящие сутки будет налажен эмоциональный контакт с миром. В этот период повысится чувственное восприятие, способность к подчинению, желание позаботиться о другом человеке.

«Человек боится показаться смешным, попасть в нелепую ситуацию. Много внимания отводится вопросу дома и безопасности», — дополнила Шахова.

13-лунные сутки — хорошее время, чтобы решить вопрос с недвижимостью. Гармоничный аспект Луны с Юпитером усиливает восприимчивость, что благоприятно повлияет на ваш позитивный взгляд на мир, желание чему-то научиться или обучить кого-то новому.

«Это подходящий день для воспитательной работы с детьми, поездок, командировок, путешествий, рекламы, публикаций и выхода на широкую аудиторию», — рассказала эксперт.

Луна в Раке делает уязвимым желудочный тракт, молочные железы и брюшную полость. Однако этот день — не самое подходящее время для хирургических вмешательств.

«Сны этого дня исполняются и могут много поведать о текущей ситуации, либо прошлом или будущем», — завершила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы самые удачные дни недели и числа для разных знаков зодиака.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.99
0.27 85.36
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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