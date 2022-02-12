Тема материнства породила немало стереотипов в современном обществе, но специалисты объясняют — они имеют мало общего с реальностью.

Вокруг темы материнства в обществе гуляет немало мифов. Одни идеализируют все, что связано с появлением детей на свет, другие напротив, рисуют крайне мрачные картины. К примеру, бытует мнение, что беременность не лучшим образом сказывается на внешности, а почти все многодетные мамочки якобы страдают лишним весом. Однако не все так однозначно, рассказала 5-tv.ru репродуктолог Анжела Даниелян.

«Если женщина прошла через роды три-четыре раза, ее фигуру это, безусловно, изменит. Но то, что все женщины много рожавшие с ожирением — это неправда. Гораздо большая вероятность получить лишние килограммы при сидячей и нервной работе», — объяснила доктор.

По словам Даниелян, избыточная масса тела у многодетной матери может быть, но это связано не только с самим фактом частых беременностей и родов, а нередко и с генетической предрасположенностью и перееданием.

«Чаще всего, по опыту могу сказать, многодетным мамам просто некогда набирать лишний вес», — отмечает репродуктолог.

Специалист также развеяла миф, согласно которому якобы невозможно забеременеть вскоре после родов. По словам Даниелян, вероятность зачатия сохраняется даже во время кормления грудью. Она хоть и сравнительно не большая, но все же есть.

«Во время беременности и после родов в большом количестве вырабатывается гормон пролактин, который способствует лактации и подавляет овуляцию. Поэтому во время кормления ребенка грудью у женщины нет менструации и овуляции, то есть зачатие невозможно. Но в 20% случаев через два-три месяца после родов овуляторный менструальный цикл восстанавливается, и женщина в любой месяц может забеременеть», — рассказывает врач.

Третий миф, который активно муссируется на многочисленных форумах по материнству, связан с тем, насколько часто можно рожать. По словам эксперта, к счастью, на этот счет регламентирующих актов нет, если у женщины есть желание и возможность — рожать нужно и можно. Даниелян также добавила, что многие женщины сегодня страдают из-за того, что не могут стать мамами естественным путем, прибегают к весьма сложной процедуре ЭКО и тратят немало средств, нервов и сил ради заветной мечты когда-нибудь взять на руки и приложить к груди своего малыша.

«Поэтому, если у пары есть физические, финансовые возможности завести много детей, то никаких препятствий, с медицинской точки зрения, нет. В таком случае будущих родителей нужно только поддержать и порадоваться за них», — заключила доктор.

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