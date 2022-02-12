Адвокат Алешкин рассказал об изменении в поведении Малахова на фоне слухов о болезни

Известный телеведущий Андрей Малахов накануне своего 50-летия не на шутку взволновал поклонников изменениями во внешности. В сети отмечали, глядя на свежие фото знаменитости, что он сильно прибавил в весе и сделал что-то странное с прической — вроде бы даже стал носить парик. Фанаты запаниковали — неужели у их кумира серьезные проблемы со здоровьем?

При этом люди, которые близко встречались с Малаховым в последнее время, признаются, что никаких признаков «тяжелой болезни» не заметили. Одним из них оказался и звездный адвокат Андрей Алешкин, который недавно принял участие в ток-шоу телеведущего в качестве эксперта.

«Хочу отметить, что Андрей хорошо выглядит — никаких признаков болезни я не заметил. Он, как и прежде, активно ведет шоу, все полтора часа был сконцентрирован и бодр. Мы находились в непосредственной близости, и я обратил внимание на его прическу. На парик не похоже, обычная укладка. Грим тоже самый простой — похоже, ведущему нечего скрывать. Если допустить, что у него все-таки есть проблемы со здоровьем, на внешности это никак не сказывается. И за кадром ничего подобного не обсуждается», — рассказал Алешкин сайту KP.RU.

К слову, Алешкин уже не раз был приглашенным экспертом в программе Малахова, поэтому неплохо знает его манеру работы со зрителями и гостями. В этом моменте, по словам адвоката, и была некоторая странность, ранее несвойственная журналисту.

«Андрей был эмоционален, делал замечания зрителям в зале. Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый раз участвую в программе — ведущий никогда не повышал голос», — отметил Алешкин.

Впрочем, не исключено, что виной тому было не плохое самочувствие телеведущего, а поведение самой зрительницы, которой пришлось делать замечания, чтобы она не мешала Малахову вести программу, предположил адвокат.

Между тем, сам телеведущий на тему возможных проблем со здоровьем не высказывается, продолжая оберегать свою личную жизнь от излишнего внимания публики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова рассказала о «парике» Андрея Малахова.