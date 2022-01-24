Дана Борисова о «парике» Андрея Малахова: «Все рассмотрела вблизи»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 022

Незадолго до 50-летия телеведущего поклонники стали замечать нездоровые изменения во внешности. Якобы тот располнел и стал носить парик. Его давняя подруга решила проверить, так ли это на самом деле.

Дана Борисова о «парике» Андрея Малахова: «Все рассмотрела вблизи»

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов уже которую неделю подряд заставляет поклонников волноваться. Многие фанаты стали замечать, что в последнее время он несколько сдал: якобы располнел и даже стать носить парик. По слухам всему виной тяжелое заболевание у знаменитости — онкология. Подтверждений пересудов, конечно, не существует.

В свою очередь его давняя подруга Дана Борисова, не поверив сплетням, решила сама докопаться до истины. Для этого она под предлогом совместного фото подошла к коллеге, и все увидела своими глазами.

«Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи», — рассказала Дана Борисова в интервью dni.ru.

Тогда-то экс-ведущая программы «Армейский магазин» и убедилась — слухи об онкологии не имеют ничего общего с реальностью.

«Никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс „воздушная“ укладка дает эффект парика», — добавила она.

Кроме того, она пообщалась и с редакторами телепрограммы, которую ведет Малахов. Возможно, они стали замечать какие-либо странности в поведении ведущего? Но сотрудники категорически отвергли слухи о раке.

«Вот и я всех призываю слухам не верить, гипотез не строить и негатив не длить», — заключила Борисова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Станислав Садальский про слухи об онкологии у Андрея Малахова.

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