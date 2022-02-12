Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 февраля

Общий фон неделя с 14 по 20 февраля 2022 годы окажется исключительно гармоничным. Страстность и элегантность будут помогать в общении с противоположным полом. Оптимизм, энергичность и вера в свои силы помогут в делах и в спорте. А глубина мышления и проницательность – во всех вопросах.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашев.

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Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя непростая. Продолжается период конфликтности и неудовлетворенности в личных отношениях и эмоциональной сфере. Попробуйте направлять энергию раздражения в занятия спортом. Важно, чтобы нагрузки были умеренными и постепенными, чтобы не получить травму.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя очень гармоничная. Вы будете чувствовать одновременно наполненность энергией и состояние гармонии. Неделя особенно хороша для занятий танцами и других активностей, направленных на раскрытие вашей чувственности, проявления красивых энергий и взаимодействия с окружающими.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам на предстоящей неделе лучше не давать необоснованных и завышенных обещаний. Следует отнестись трезво и строго к своим возможностям, правильно рассчитать силы и время. Тогда успех вам обеспечен.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается напряженный период, связанный с конфликтами, неудовлетворенностью и ссорами. Сгладить сложность этого периода помогут: способность забывать прошлые обиды и вообще прощаться с прошлым; готовность увидеть и открыть лучшее в мире, в людях и в себе.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов напряжение идет на спад, но совсем радоваться пока рано. Конфликты или неудачи, которые могли произойти ранее, пока не готовы разрешиться к радости и согласию всех сторон. Можно начать искать пути сближения или знаки, указывающие на возможность удачных решений.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается очень позитивный период в чувственной сфере. Вам стоит максимально раскрыться навстречу отношениям, исследовать свою чувственность, реализовываться в сексуальной сфере. Также хороши будут занятия танцами или гимнастикой – все, где вы можете проявить свою красоту, пластику и повысить самооценку.

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Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя напряженная. Будет очень сложно найти баланс и гармонию в личных взаимоотношениях. Любое неверно сказанное слово или неосторожный жест могут приводить к раздражению и эмоциональным перепадам. В такой атмосфере довольно сложно сохранять лицо и внутреннее равновесие. Не судите себя слишком строго, если что-то пойдет не так.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит яркий и насыщенный энергией период. Ваши страстность и чувственность как бы бурлят внутри и рвутся наружу. В то же время вы сможете дать им правильное направление. Займитесь творчеством, спортом, а лучше всего раскройтесь в личных отношениях и чувственной сфере.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя относительно нейтральная. Хорошо будет следовать составленным ранее планам и взятым на себя обязательствам. Так вы продолжите влияние предшествующего позитивного периода. Это приведет к вашей самореализации и раскрытию внутреннего потенциала.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов продолжается активная и гармоничная пора. Активность вам следует направить на занятия спортом или достижения в деловой сфере. А мягкость и страстность использовать в сфере личных отношений. Также хороши будут занятия искусством и творчеством.

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Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев может произойти некоторый спад энергии и активности. Вы как будто растеряны и не знаете, что делать. Следуйте тем осознаниям и озарениям, которые пришли вам в предыдущие недели, когда вы были особенно осознанны. Так вы точно не собьетесь с пути.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается очень гармоничный период. Вера в жизнь, способность во всем видеть лучшее, состояние любви, гармонии и красоты – все помогает вам хорошо себя чувствовать и справляться с внешними делами и задачами. В эти дни позвольте глубже раскрыться вашему внутреннему чувству космической любви ко всему вокруг.

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