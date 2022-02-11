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Везде суют свой нос: ТОП-3 самых любопытных знаков зодиака

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 11 536

Пытливость ума некоторых представителей астрологических знаков просто зашкаливает.

Везде суют свой нос: ТОП-3 самых любопытных знаков зодиака

Фото: Depositphotos / bizoon

Любопытство может быть как положительным качеством, так и порочным. У всех оно проявляется по-разному, и каждый использует его в своих целях. Астрологи утверждают, что среди знаков зодиака есть три наиболее любознательных и пытливых, которым интересно буквально все.

Стрельцы

Для повышения собственного статуса им необходимо получать новую информацию. Она помогает ощущать себя защищенным и могущественным. В погоне за сведениями Стрельцы могут подсматривать и подслушивать. К счастью, полученные данные они обычно не используют в корыстных целях.

Овны

Овны проявляют большое любопытство в том, что касается личной жизни коллег и соседей. Все эти сведения они пустят в оборот и найдут, как применить в делах. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» — девиз представителей этого знака.

Близнецы

Близнецы очень любят детали и подробности. У них в голове целый архив на каждого знакомого. Они помнят про все и про всех. По своей натуре представители данного знака — болтуны, но секреты хранить умеют.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным.

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