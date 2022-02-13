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Британцев поразила деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 063

Британских пользователей Twitter удивила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Британцев поразила деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Фото: ТАСС / Савицкий Вадим

Жители Соединенного Королевства сравнили встречу глав военных ведомств с прошедшими ранее провальными переговорами Трасс и Лаврова.

Британских пользователей привела в восторг картина, которая попала в кадр на совместной фотографии министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса, и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Минобороны Великобритании.

На картине изображены военачальники Второй мировой войны — фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал Дуайт Эйзенхауэр, маршалы Георгий Жуков и Жан де Тассиньи — среди солдат, празднующих победу.

«Какая картина позади них!»;

«Я прикован к картине за ними»;

«Вот именно. Союзники…» — комментируют пользователи соцсети.

Twitter @DefenceHQ

Также британцы выразили надежду, что глава военного ведомства Великобритании на встрече с российским коллегой проявил себя более профессионально, чем ранее министр иностранных дел Лиз Трасс на переговорах с Сергеем Лавровым.

«Молодец, Бен, что пришел убрать беспорядок Лиз. Но я думаю, что, наверное, уже слишком поздно»;

«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», — иронизируют комментаторы.

Сам Уоллес после переговоров с Шойгу заявил, что диалог получился откровенным и конструктивным и не был похож на «разговор немого с глухим», как в случае Трасс и Лаврова. Встреча глав МИД прошла 11 февраля и была признана провальной. По словам российского министра, он сначала рассчитывал на «беспрецедентную встречу», однако вместо конструктива услышал стандартный набор британских шаблонов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим британским коллегой Беном Уоллесом заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее, и происходит это не по вине России.

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