Время вернуться к корням: как 14-е лунные сутки отразятся на жизни людей

Отложите романтический настрой и посвятите время родственникам в 14-е лунные сутки, 13 февраля. Такой совет дала в беседе с 5-tv.ru астролог Ксения Шахова. Она также рассказала и о других аспектах этого дня.

«Найдите точки контакта с близкими людьми — это очень полезно и прекрасно, если вы проведете время с семьей, посетите радостное событие и побольше узнаете о родословной и истории родного края», — рассказала специалист.

Ксения Шахова отметила, что в этот день усиливаются все свойства личности — как позитивные, так и негативные. Будут возникать нерешенные внутренние конфликты.

«Сегодня эффективны психологические тренинги, духовные практики, техники соединения с родом, принятие мамы, отца и избавление от обид. Повышается сентиментальность, в некоторых случаях - уязвимость и слезливость как оборотная сторона высокой чувствительности», — дополнила эксперт.

Астролог сообщила, что 13 февраля — это день солнца, пора любви и подарков. Именно в этот день можно значительно изменить свою внутреннюю установку с экономии и одиночества на изобилие и достаток.

«Сегодня неудачный день для хирургических операций в целом, так как есть вероятность кровопотерь. Особенно в области желудочно-кишечного тракта и груди», — отметила астролог.

Луна в Раке благоволит домашним делам и приготовлению пищи. 14-е лунные сутки — отличный день для высаживания растений и других цветочных культур. Сегодня забота о цветах принесет особую пользу вашим растениям. Сны сегодняшнего дня обещают сбыться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об астропрогнозе для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 февраля.