Военный аналитик разъяснил, для чего Западу необходим Венский договор

Доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков разъяснил ,для чего США и европейским странам нужен Венский договор. Он напомнил, что документ был создан в 2009 году, а сейчас используется в редакции 2011 года. В нем определен комплекс мер, которые государство имеет право предпринимать в случае, если ощущает повышение угрозы со стороны соседнего или любого другого государства.

«Это документ объемом 74 страницы, а основные его положения изложены в первых 20 страницах», — пояснил специалист 5-tv.ru.

В соответствии с ним, государство, которое чувствует угрозу, может подать формальный запрос на подготовку данных о характере военной деятельности соседней страны у своих границ, что именно Украина и сделала, добавил эксперт.

При этом, по его словам, если ответ другого государства не удовлетворен, то может быть собрано совещание этих двух стран, в данном случае РФ и Украины, с привлечением других участников Венского документа, на котором будут обсуждаться характер угроз и военной деятельности того государства, которое ее представляет.

«На основании этих переговоров принимается решение об ответных мерах, но это уже за пределами венского документа. Фактически венский документ в данном конкретном случае решено применить для того, чтобы обосновать либо развертывание санкций в отношении РФ без начала военных действий, либо для обоснования принятия так называемых контрмер Украины в отношении РФ и других государств. То есть эти совещания могут быть поводом еще плюс для принятия решений на массированную поставку на Украину самых разных образцов современного вооружения НАТО, чтобы начать военные действия», — считает Сивков.

В таком случае, по его словам, речь может идти о более серьезных поставках — боеприпасах, противотанковых и зенитныех ракетных комплексах. По итогам этого совещания может быть принято решения о поставках зенитной ракетной системы, бронетанковой техники, натовской реактивной системы залпового огня, оперативных тактических ракетных комплексов.

«Вплоть до возможного развертывания на Украине натовских войск», — отметил специалист.

Он также полагает, что санкции против РФ могут ввести «даже без какой-либо войны на основании решения венского совещания».

Заявления об «агрессивных планах РФ» все чаще звучат со стороны США и членов НАТО. Кремль не раз отвергал данные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает. Также Москва убеждена, что подобные «вбросы» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники Североатлантического альянса вблизи границ страны.

Как писал 5-tv.ru, Джо Байден призвал всех американцев немедленно покинуть Украину. Он заявил, что в случае эскалации кризиса не будет отправлять войска для эвакуации граждан.