Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова

Умер журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. О его кончине сообщил ведущий Вадим Такменёв, назвавший Соседова частью команды музыкальных проектов НТВ.

Как сообщил 5-tv.ru продюсер Сергей Дворцов, все произошло внезапно и ничего не предвещало беды.

«Мои глубокие соболезнования родным и его маме. Шок для всех нас. Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо, врачи не (смогли. — Прим. ред.) спасти», — сообщил Дворцов.

По предварительным данным продюсера, причиной смерти Соседова стал оторвавшийся тромб. Мама знаменитости — единственный его близки человек, также раскрыла подробности последнего дня сына.

«Я никакая, как я могу себя чувствовать, он когда 21 в ночь улетел туда в Якутию, а сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Никто не верит, не может так быть. Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь», — рассказала Антонина Петровна изданию Super.ru.

Смерть Соседова стала большой неожиданностью для его коллег, близких, зрителей и тех, кого он оценивал.

«Очень жаль, соболезную родным и близким», — отреагировал певец Кирилл Туриченко.

«О Господи! Не могу поверить!» — написала в соцсетях Лолита.

«Я просто в шоке», — написала телеведущая Лера Кудрявцева.

Для зрителей он навсегда остался человеком с узнаваемой манерой речи, прямыми оценками и редким умением превращать разговор об искусстве в настоящее телевизионное событие.

За десятилетия работы Соседов прошел путь от корреспондента небольшой газеты до одного из самых известных музыкальных экспертов страны. Он не был артистом, не выпускал собственных песен и не выходил на сцену с концертами, но стал заметной фигурой российского шоу-бизнеса — человеком, чье мнение о звездах обсуждали не меньше, чем их выступления.

От музыки в детстве до журналистики

Фото: legion-media/Persona Stars/039

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Его семья не была связана с искусством: отец работал в правоохранительной системе, мать была инженером связи. Однако именно она заметила музыкальные способности сына и поддержала его увлечение.

С детства Соседов занимался музыкой, учился игре на фортепиано, интересовался классическими произведениями и постепенно сформировал собственный взгляд на искусство. Позже он неоднократно говорил, что именно классическая школа научила его слышать не только мелодию, но и содержание произведения.

Музыка для него никогда не была просто развлечением. Он воспринимал ее как способ рассказать о человеке, чувствах и времени.

После школы Соседов выбрал журналистику. Его первой работой стала должность курьера в газете «Гудок». Именно там он начал путь в профессии, которая в дальнейшем определила всю его жизнь.

В конце 1980-х годов он подготовил свое первое большое интервью — с Эдитой Пьехой. Позднее Соседов рассказывал, что сам добивался этой встречи и впервые понял, что журналистика может стать способом разговаривать с людьми, которых раньше он видел только на сцене.

В 1996 году он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Акулы пера» и рождение телевизионного образа

Фото: Кадр из программы «Акулы пера», реж.: Светлана Михайлова, 1995 – 1998г.

Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы пера», выходившая на ТВ-6 в 1990-е годы. Формат строился на острых вопросах журналистов к известным артистам, а Соседов стал одним из тех участников, чью манеру зрители запомнили особенно хорошо.

Позже он рассказывал, что долго добивался возможности попасть в программу.

«Я месяцев пять дозванивался, чтобы меня взяли в «Акулы пера», — вспоминал Соседов.

Для него телевидение стало продолжением журналистики. Он не стремился быть звездой сам по себе — его интересовали люди искусства, их творчество и профессиональный путь.

Однако постепенно сам критик превратился в медийную фигуру. Его эмоциональные реакции, точные формулировки и готовность спорить сделали его узнаваемым героем телевизионных программ.

Человек, который говорил неудобную правду

Фото: Кадр из программы «X-фактор», 2010-2020г.

Главной особенностью Соседова как критика всегда была прямота. Он мог как высоко оценить исполнителя, так и резко высказаться о его творчестве.

Сам журналист объяснял это профессиональным подходом. Он считал, что задача критика — не нравиться артистам, а честно анализировать их работу.

В интервью он неоднократно говорил, что оценивает музыку с точки зрения качества произведения, а не популярности исполнителя.

После «Акул пера» Соседов продолжил работу в музыкальной журналистике и постепенно стал одним из самых востребованных телевизионных экспертов.

Он входил в состав жюри различных музыкальных проектов, среди которых был украинский «Х-фактор», а также шоу «Суперстар» на НТВ.

Зрители привыкли видеть в нем человека, который способен за несколько минут дать эмоциональную и запоминающуюся оценку выступлению.

При этом за образом строгого критика скрывался журналист старой школы, для которого были важны не только эффектность номера и популярность исполнителя, но и профессиональная сторона творчества.

Соседов часто говорил о том, что сравнивает современную эстраду с культурой прошлых лет. Его взгляды нередко становились поводом для споров, но именно эта принципиальность сделала его узнаваемым.

Неожиданная роль — ведущий программы «За гранью»

Фото: Кадр из программы «За гранью», реж.: Евгений Федяев, 2021-...г.

В 2021 году Сергей Соседов получил новую для себя роль — стал ведущим социальной программы НТВ «За гранью».

Проект заметно отличался от привычных музыкальных шоу. Вместо обсуждения артистов Соседов рассказывал истории обычных людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Эта работа показала другую сторону телеведущего. За резкими оценками и критическими комментариями оказался человек, способный внимательно слушать чужие истории.

Позже контракт с программой был прекращен, а ведущим проекта стал Тимур Еремеев. Однако Соседов продолжил работать на телевидении. Его последними проектами были музыкальные программы, где он вновь выступал в роли эксперта.

Личная жизнь: одиночество и близость с матерью

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Несмотря на десятилетия публичности, Сергей Соседов всегда оставался достаточно закрытым человеком в вопросах личной жизни.

Он никогда не был женат и редко рассказывал о романтических отношениях. В интервью журналист признавался, что отношения в его жизни были, однако создать семью ему не удалось.

Он объяснял это особенностями характера и высокими требованиями к близким людям.

«Может, я еще не умею любить», — говорил Соседов, размышляя о личной жизни.

Особое место в его судьбе занимала мать — Антонина Соседова. После смерти отца Сергей остался с ней особенно близок. Они жили вместе, и телеведущий неоднократно говорил, что считает эти отношения нормальными и комфортными.

«Нам очень комфортно вдвоем», — рассказывал он в интервью о жизни с матерью.

За пределами телевизионного образа критика Соседов был человеком, который ценил привычный уклад, спокойствие и возможность оставаться самим собой.

Последние годы и память о Сергее Соседове

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

В последние годы Сергей Соседов оставался частью музыкального телевидения. Он продолжал участвовать в проектах, связанных с поиском и оценкой талантов, а его имя по-прежнему вызывало интерес у зрителей.

За годы работы Сергей Соседов прошел путь, который редко встречается в современной индустрии. Он начинал как журналист, который задавал вопросы знаменитостям, а в итоге сам стал человеком, за чьими словами следила аудитория.

Он не стремился стать артистом, но стал одним из узнаваемых персонажей российского телевидения. Его наследие — не песни и роли, а десятки интервью, телевизионных эфиров и оценок, которые заставляли зрителей спорить, соглашаться или возражать.

Сергей Соседов прожил профессиональную жизнь человека, который сделал своим главным инструментом слово. И именно благодаря этому слову он останется в памяти зрителей.