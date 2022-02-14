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Обнаженная Волочкова показала «свечение сердца»

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Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист 4 361

Балерина поздравила всех с Днем влюбленных и выставила фото из сауны.

Обнаженная Волочкова показала «свечение сердца»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников очередным фото в стиле ню. В День святого Валентина балерина выставила снимок из сауны. Из одежды на знаменитости — только шапка, которая защищает ее от жары. Интимные места тела Волочкова прикрыла ладонями.

Instagramm volochkovaa_art

Снимок Волочкова лаконично подписала «свечение сердца». Видимо, такого эффекта сердце звезды добилось благодаря неизвестному ухажеру. В следующей истории в Instagram, балерина позировала с неизвестным стройным мужчиной в черной одежде. Его лицо скрывал роскошный букет красных роз.

«Мы поздравляем вас с Днем влюбленных», — подписала фотографию Волочкова.

Instagramm volochkovaa_art

Сама Волочкова выбрала для празднования Дня святого Валентина короткое красное платье и туфли на высоком каблуке. На среднем пальце левой руки у балерины красовалось кольцо с огромным голубым камнем.

А ведь еще незадолго до нового года балерина была страстно увлечена романом с банщиком Сергеем Кузнецовым. Пара даже отдыхала вместе на Мальдивах. Но по возвращении в Россию, они начали обвинять друг друга. Волочкова сказала, что Сергей пытался нажиться на ее имени. А сам Кузнецов заявил, что балерина сделала нечто непростительное.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкову раскритиковали из-за нижнего белья.

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Обнаженная Волочкова показала «свечение сердца»

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