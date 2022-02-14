Врач оценил шансы Жириновского на восстановление: «Зависит от разных факторов»
У госпитализированного политика обнаружили воспаление в головном мозге. Какой прогноз дают специалисты? — ответ в материале 5-tv.ru.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Владимира Жириновского госпитализировали в тяжелом состоянии с подтвержденным COVID-19. В больнице специалисты обнаружили у политика обширное повреждение легких и воспаленные процессы в головном мозге. Врач Сергей Евдокимов для 5-tv.ru рассказал, насколько опасно такое состояние и есть ли шанс на выздоровление.
По словам специалиста, воспаление мозга — это очень опасное и грозное состояние, которое может привести к летальному исходу пациента. Оно лечится в стационаре с применением интенсивной терапии.
«Часто энцефалиты развиваются на фоне вирусной инфекции. В нашем случае мы знаем, что у Владимира Вольфовича как есть подтвержденный диагноз COVID-19. К сожалению, COVID-19 имеет тропность не только к легочной ткани, но и способен проникать в гематоэнцефалический барьер. Попадая в мозг, вирус начинает разрушать нейроны, выделяются нейротоксины, нарушается реология крови, то есть питание мозга и изменяется динамика», — объяснил врач Евдокимов.
Из-за этих процессов мозг может отекать. Восстановление после перенесенного воспаления мозга занимает от месяца до нескольких лет. Это зависит от очагов и структур, которые поразились в мозге. Прогноз при данном состоянии может быть абсолютно разным: или полное восстановление, или даже летальный исход. Многое зависит от изначального состояния пациента, как быстро начали терапию.
«На мой взгляд, у Владимира Вольфовича есть несколько отрицательных факторов. Первое — это, конечно же, возраст. Пациент немолодой. Второе — заболевание длится уже более недели. Насколько мне понятно, большого прогресса в выздоровлении на данный момент нет», — рассказал Сергей Евдокимов.
К тому же, COVID-19 сильно влияет на свертывающую систему крови, значительно повышается риск микротромбозов даже у людей перенесших в легкой форме, есть угроза возникновения ишемических инсультов и инфаркта миокарда.
«Возникновение различных осложнений может быть как на первые сутки, так и даже спустя несколько недель после возникновения энцефалита», — заключил врач.
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