Зюганов попал в больницу вслед за Жириновским

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в больницу вслед за лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает Интерфакс.

«Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики», — сказал агентству глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

По его словам, Зюганов решил лечь в больницу из-за эпидемиологической ситуации, а также перенесенных ранее операций.

«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — уточнил Ющенко.

В партии ожидают, что через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.

На уточняющий вопрос, в какую именно больницу положили политика, Ющенко ответил, что обычно тот проходит лечение в ЦКБ.

Стоит отметить, что в Центральной клинической больнице сейчас находится и лидер КПРФ Владимир Жириновский. Его госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19. У политика выявили обширное поражение легких. По данным Минздрава РФ, политик находится в стабильном состоянии, врачи делают все возможное, чтобы он как можно скорее пошел на поправку.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:10:

Источник «Известий» в КПРФ сообщил, что Геннадий Зюганов действительно находится в больнице. Однако причина этого — не COVID-19. Политик периодически проходит необходимое профилактическое лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛДПР прокомментировали сообщения, что Владимир Жириновский перестал узнавать родных.