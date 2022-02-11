Зюганов попал в больницу вслед за Жириновским
Лидер КПРФ оказался в клинике из-за эпидемиологической ситуации. Судя по всему, в той же самой, где с коронавирусом лежит лидер ЛДПР.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в больницу вслед за лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает Интерфакс.
«Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики», — сказал агентству глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
По его словам, Зюганов решил лечь в больницу из-за эпидемиологической ситуации, а также перенесенных ранее операций.
«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — уточнил Ющенко.
В партии ожидают, что через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.
На уточняющий вопрос, в какую именно больницу положили политика, Ющенко ответил, что обычно тот проходит лечение в ЦКБ.
Стоит отметить, что в Центральной клинической больнице сейчас находится и лидер КПРФ Владимир Жириновский. Его госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19. У политика выявили обширное поражение легких. По данным Минздрава РФ, политик находится в стабильном состоянии, врачи делают все возможное, чтобы он как можно скорее пошел на поправку.
ОБНОВЛЕНИЕ 17:10:
Источник «Известий» в КПРФ сообщил, что Геннадий Зюганов действительно находится в больнице. Однако причина этого — не COVID-19. Политик периодически проходит необходимое профилактическое лечение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛДПР прокомментировали сообщения, что Владимир Жириновский перестал узнавать родных.
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