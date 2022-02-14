Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля

Ближайшие две недели, с 14 по 27 февраля, могут ознаменоваться как приятными событиями в виде заключения брака, так и негативными, вынося на поверхность затаившиеся раздражительность и пессимизм. Астролог Наталья Анисимова раскрыла, как, исходя из даты рождения, определить, что ожидает во второй половине февраля. Небольшие, но емкие мини-прогнозы сгруппированы по небесным телам. Найдите свою дату рождения ниже и узнайте, как извлечь с максимальную пользу в конце зимы.

Юпитер

Юпитер откроет новые горизонты рожденным:

02.01 — 07.01

01.03 — 06.03

01.05 — 06.05

01.06 — 06.06

02.07 — 07.07

03.09 — 08.09

03.11 — 08.11

02.12 — 07.12

По мнению астролога, наступает замечательное время, чтобы расширить кругозор и приступить к изучению чего-то нового. Возрастает вероятность смены социального статуса, как со знаком плюс, так и минус: не исключен развод, заключение брака, а также повышение или новая должность. У наиболее усердных повышаются шансы на награждение за заслуги.

Сатурн

Сатурн призовет к дисциплине рожденных:

06.02 — 10.02

06.04 — 10.04

07.05 — 11.05

07.06 — 11.06

09.08 — 13.08

09.10 — 14.10

09.11 — 13.11

08.12 — 12.12

Пессимизм и упадок сил могут ощутить «счастливчики». Как никогда, понятие дисциплины и порядка приобретает актуальность. Звезды советуют пересмотреть распорядок дня, перераспределить ресурсы и выстроить планы на будущее. Усилия принесут свои плоды уже скоро.

Уран

Уран гарантирует свободу и обновление рожденным:

03.01 — 05.01

01.02 — 03.02

02.03 — 04.03

02.05 — 04.05

03.07 — 05.07

03.08 — 06.08

04.09 — 06.09

04.11 — 06.11

Астролог предупреждает: грядет новая жизнь и неожиданное освобождение как от ненужного, так и казавшегося незыблемым. Изменения принимайте достойно.

Марс

Марс взбудоражит рожденных:

06.01 — 18.01

04.04 — 17.04

06.07 — 20.07

07.10 — 21.10

«Спавшие» конфликтность и раздражительность выйдут наружу. Чтобы обойтись меньшими потерями от их разрушительной энергии, эксперт рекомендует направить ее в положительное русло, например, в физическую активность.

Черная Луна

Черная Луна раскинет сети соблазна и искушений для рожденных:

13.03 — 17.03

14.06 — 17.06

16.09 — 19.09

15.12 — 18.12

В эти две недели, уверяет специалист, может проявиться ваша наработанная карма, в том числе родовая. Обстоятельствам будет трудно противостоять. Обычно такие периоды грозят потерей энергии и сил. Не исключены недомогания, искушения и провокации.

Венера

Венера порадует рожденных:

07.01 — 17.01

06.03 — 17.03

06.05 — 17.05

08.09 — 19.09

08.11 — 19.11

Для избранных наступит гармония с собой любимым и окружающим миром. Незабываемое удовольствие доставят флирт, повышенное внимание, а также любые покупки.

Отдельно Анисимова отметила влияние кармических узлов, которое могут ощутить рожденные 15.02 — 19.02, 16.05 — 20.05, 18.08 — 22.08, 18.11 — 21.11. Опасаться не стоит, так как в вашей жизни могут появиться важные подсказки о том, куда вам двигаться для эволюции вашей души. Как считает эксперт, пришло время задуматься о своем предназначении, при этом сама судьба может скорректировать ваш путь и показать вам стоящие перед вами задачи.

Если в этом списке не оказалось вашей даты рождения, то, возможно, вы находитесь под влиянием другого небесного тела. К примеру, Нептуна или Плутона. Эти случаи требуют больших пояснений, поскольку периоды влияния этих планет могут длиться годами.

«Свою жизнь проживаем мы сами. Действовать тоже нам. Одни обстоятельства приносят нам разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем», — резюмировала астролог Анисимова.

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