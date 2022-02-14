Разрушающий импульс прошлого: раскрыта тайна «треугольника смерти» в Ростовской области

Не только одним из самых романтичных и семейных праздников отмечено 14 февраля В этот день, ровно 28 лет назад, был расстрелян убийца, вселявший ужас в сердца жителей всей Ростовской области на протяжение 13 лет — Андрей Чикатило. Однако он был не единственный маньяком, орудовавшим в регионе в 70-е — 90-е годы. Помимо таких фигурантов громких уголовных дел как Владимир Муханкин, Юрий Цюман и Константин Черемушкин, были задержаны более 30 серийных убийц по всей Ростовской области.

«Треугольник смерти»: Чикатило, Муханкин и другие маньяки Ростовской области

Эзотерики годами бьются над загадкой так называемого «ростовского треугольника смерти». В него принято объединять города Ростов-на-Дону, Шахты и Таганрог. В чем его тайна? Почему именно это место стало родиной зверских убийц? Ответы на эти вопросы нашел астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис.

В беседе с 5-tv.ru он отметил, что Ростовская область славится своими магическими ритуалами. По словам Харриса, местный житель рассказал ему, что ночью кладбища буквально светятся из-за свечей.

«Именно в этих местах прекрасного Причерноморья, издревле, с момента создания нашей земли, шли постоянные бои за эти территории. За много-много веков до нашей эры различные племена пытались получить себе эту землю в собственность и начать там строить свою цивилизацию. Одни сменяли других: приходили турки, греки, цивилизация скифов и так далее. Но всех их объединяет одно — это войны и человеческая агрессия», — поделился Харрис.

Мастер оккультных наук рассказал, что однажды ростовская территория не выдержала этого мощнейшего разрушающего импульса агрессии, и в защитном поле земли произошел настоящий разлом — в этих местах в человеческий мир стали врываться зловещие силы. Они захватывали сознания ослабленных и озлобленных людей, сводили их с ума и заставляли следовать их «нечестивой воле».

«Темные силы — очень хитрые существа. Они грамотно выбирают своих жертв и ждут подходящего момента. Идеальным кандидатом, с их точки зрения, является обиженный человек, который сетует на мир, на своих родственников и на то, что происходит вокруг. <…> Спустя некоторое время такие сущности полностью поглощали душу такого человека и попросту управляли им. А что как не зверские убийства являлись лакомым куском для представителей темного мира?» — дополнил экстрасенс.

Именно с 70-х годов, убежден астролог, темные силы все больше входили в жизнь людей, живущих преимущественно в Ростовской области.

«Я изучил некоторые интервью этих людей, и многие из них говорят о присутствии темных сил в их жизни. Некоторые говорят, что их защищали, помогали скрываться от полиции. Другие наоборот — говорят, что они велели им совершать убийства… В общем, след магии здесь явно присутствует», — отметил Харрис.

Спустя годы ситуация стабилизировалась, нечистые силы отступили, и сегодня жителям Ростовской области, по словам экстрасенса, ничего не угрожает.

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